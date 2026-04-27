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फर्रुखाबाद में टेम्पो- ट्रक की भिड़ंत, मासूम सहित तीन की मौत, 6 घायल

फर्रुखाबाद में हाई-वे पर टेम्पो व ट्रक की भिड़ंत, मासूम सहित तीन की मौत, आधा दर्जन घायल, उपचार जारी

फर्रुखाबाद में टेम्पो व ट्रक की भिड़ंत
फर्रुखाबाद में टेम्पो व ट्रक की भिड़ंत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 5:50 PM IST

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फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे हो गया, जिसमें कई परिवारों को झकझोर दिया. इटावा-बरेली हाईवे पर जमापुर मोड़ के समीप डीसीएम ट्रक और सवारियों से भरे ऑटो के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, दोपहर एक ऑटो फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर की ओर जा रहा था. जैसे ही ऑटो जमापुर मोड़ के पास समृद्धि कोल्ड स्टोरेज के निकट पहुंचा, तभी सामने से आ रहे डीसीएम ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि एक दंपती और 16 महीने के मासूम बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि अन्य सवारियां घायल हो गए.

फर्रुखाबाद में टेम्पो व ट्रक की भिड़ंत (Video Credit; ETV Bharat)

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को ऑटो से बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को सीएचसी राजेपुर व लोहिया अस्पताल भिजवाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.

डॉ. अंकुर लाठर, डीएम के मुताबिक, कमालगंज क्षेत्र के हव्वापुर गांव निवासी रामकरन अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शाहजहांपुर जिले के अल्लापुर क्षेत्र स्थित मनिहार गांव जा रहे थे. ऑटो को उसी गांव का दिलीप कुमार चला रहा था. वाहन में रामकरन, उनकी पत्नी पुष्पा, उनका 16 माह का पुत्र युवराज, अंशू, उसकी पत्नी बिट्टा, चार साल का राज, दिलीप, पवन, नन्हीं, रमेश चंद्र, सतेंद्र और उसकी पत्नी तनू सहित कई लोग सवार थे.

हादसे में सतेंद्र कुमार, उनकी पत्नी तनू और मासूम युवराज की मौत हो गई. अन्य घायलों का उपचार राजेपुर सीएचसी और लोहिया अस्पताल में जारी है. जबकि गंभीर रूप से घायल पुष्पा देवी और बेहतर इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

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