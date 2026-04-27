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फर्रुखाबाद में टेम्पो- ट्रक की भिड़ंत, मासूम सहित तीन की मौत, 6 घायल

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिला में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे हो गया, जिसमें कई परिवारों को झकझोर दिया. इटावा-बरेली हाईवे पर जमापुर मोड़ के समीप डीसीएम ट्रक और सवारियों से भरे ऑटो के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, दोपहर एक ऑटो फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर की ओर जा रहा था. जैसे ही ऑटो जमापुर मोड़ के पास समृद्धि कोल्ड स्टोरेज के निकट पहुंचा, तभी सामने से आ रहे डीसीएम ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि एक दंपती और 16 महीने के मासूम बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि अन्य सवारियां घायल हो गए.

फर्रुखाबाद में टेम्पो व ट्रक की भिड़ंत (Video Credit; ETV Bharat)

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को ऑटो से बाहर निकाला. इसके बाद घायलों को सीएचसी राजेपुर व लोहिया अस्पताल भिजवाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.