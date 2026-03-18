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चैत्र नवरात्रि 2026 को लेकर फूलों से सजे मंदिर, हर तरफ भक्ति का माहौल, बाजार में बढ़ी रौनक

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. रुद्रपुर में भी मंदिर सज गए हैं.

CHAITRA NAVRATRI 2026
रुद्रपुर में नवरात्रि की धूम (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 10:44 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 10:51 PM IST

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रुद्रपुर: चैत्र नवरात्रि 2026 के आगमन से पहले रुद्रपुर पूरी तरह भक्तिमय रंग में रंग गया है. 19 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं. ऐसे में बाजारों में जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है. हर ओर भक्ति, आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है.

दरअअसल, चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले शहर में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला. पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है और हर ओर नवरात्रि के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं. बाजारों में मां दुर्गा के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर के प्रमुख बाजार दिनभर गुलजार नजर आए.

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माता के भजनों पर झूमतीं महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

माता के श्रृंगार से जुड़ी वस्तुओं की मांग में इजाफा: श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री की खरीदारी करते दिखे. दुकानों पर रंग-बिरंगी चुनरियां, नारियल, अगरबत्ती, फूल-मालाएं और अन्य पूजन सामग्री आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. खासतौर पर माता के श्रृंगार से जुड़ी वस्तुओं की मांग में काफी बढ़ोतरी देखी गई.

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नवरात्रि के लिए खरीदारी करते लोग (फोटो- ETV Bharat)

नवरात्रि को लेकर लोगों में खासा उत्साह: दुकानदारों की मानें तो हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. वहीं, शहर के प्रमुख मंदिरों को भी विशेष रूप से सजाया गया है. आकर्षक फूलों की सजावट और रंग-बिरंगी रोशनी से मंदिरों की सुंदरता देखते ही बन रही है.

दुल्हन की तरह सजाए गए मंदिर: मां मनसा देवी मंदिर, प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर सिद्धपीठ, मां बाल सुंदरी देवी मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर शहीद नगर समेत कई धार्मिक स्थलों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है. मंदिरों में विशेष साफ-सफाई के साथ-साथ सुरक्षा और व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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मां दुर्गा की प्रतिमा (फोटो- ETV Bharat)

चामुंडा देवी मंदिर परिसर में माता की चौकी का आयोजन: शाम होते ही मंदिरों में रोशनी की जगमगाहट और भक्ति गीतों की धुनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. चामुंडा देवी मंदिर परिसर में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. भजन-कीर्तन और माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ माता रानी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए.

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माता रानी के पंडाल में आरती गाती महिला (फोटो- ETV Bharat)

आस्था, श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा रुद्रपुर: नवरात्रि के स्वागत को लेकर हर वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रशासन भी व्यवस्थाओं को लेकर सतर्क है. ताकि, पर्व शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके. कुल मिलाकर नवरात्रि का उल्लास चरम पर है और शहर पूरी तरह आस्था, श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है.

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Last Updated : March 18, 2026 at 10:51 PM IST

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रुद्रपुर में नवरात्रि की पूजा
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