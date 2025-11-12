ETV Bharat / state

मूर्ति चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गिरफ्तार, पांच आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके

मंदिर से मूर्ति चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है.

Temple trust president arrested
मूर्ति चोरी के मामले में गिरफ्तार मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 6:33 PM IST

कोटा: झालावाड़ जिले के खानपुर स्थित दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ चांदखेड़ी मंदिर परिसर में स्थित हिंदू मंदिर से सालों पुरानी मूर्ति चोरी का मामला सामने आया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

खानपुर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कविया ने बताया कि 5 नवंबर 2025 को मंदिर से मूर्ति चोरी और मूर्ति हटाने का मामला सामने आया था. मूर्ति हजारों साल पुरानी थी. इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कोटा के दादावाड़ी निवासी हुकुमचंद जैन 'काका' को गिरफ्तार किया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्हें न्यायालय में भी पेश किया जाएगा. इस मामले में 6 नवंबर को 40 वर्षीय रामबाबू वैष्णव पुत्र भंवरलाल सहित उसके पांच साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका था.

खानपुर कस्बा रहा था बंद: थानाधिकारी कविया ने बताया कि मंदिर परिसर में हनुमान जी, शिव दरबार, गणेश जी और नंदी जी की प्रतिमाएं थीं, जिन्हें दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था. इस मामले से ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे. ऐसे में 5 नवंबर को ही मंदिर से मूर्ति चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था. दूसरी तरफ मूर्ति हटाने के मामले में खानपुर कस्बा 10 नवंबर को बंद रहा था. वहां विरोध प्रदर्शन भी चले. ऐसे में इन मूर्तियों को बरामद कर दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था. दूसरी तरफ इस पूरी कार्रवाई के बावजूद भी ग्रामीण नहीं मान रहे थे. इस पूरे मामले में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा था. लोगों ने धरना भी दिया था.

