मूर्ति चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गिरफ्तार, पांच आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके

मूर्ति चोरी के मामले में गिरफ्तार मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष ( ETV Bharat Kota )

कोटा: झालावाड़ जिले के खानपुर स्थित दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ चांदखेड़ी मंदिर परिसर में स्थित हिंदू मंदिर से सालों पुरानी मूर्ति चोरी का मामला सामने आया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. खानपुर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कविया ने बताया कि 5 नवंबर 2025 को मंदिर से मूर्ति चोरी और मूर्ति हटाने का मामला सामने आया था. मूर्ति हजारों साल पुरानी थी. इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कोटा के दादावाड़ी निवासी हुकुमचंद जैन 'काका' को गिरफ्तार किया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. उन्हें न्यायालय में भी पेश किया जाएगा. इस मामले में 6 नवंबर को 40 वर्षीय रामबाबू वैष्णव पुत्र भंवरलाल सहित उसके पांच साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका था.