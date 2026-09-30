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बाढ़-बारिश और कटान से शारदा नदी में समाया मां दुर्गा का मंदिर, लखीमपुर खीरी में कई घर-खेत पहले ही हो चुके तबाह

लखीमपुर खीरी: बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद शारदा, घाघरा, मोहाना और सुहेली नदियां एक बार फिर उफान पर हैं. शारदा नदी का कटान पलिया, गोला, निघासन और लखीमपुर सदर तहसील क्षेत्रों में लगातार तबाही मचा रहा है. कहीं खेत तो कहीं आशियानें नदी में समा रहे हैं, तो कहीं फसलें जलमग्न हैं. अब शारदा का कहर आस्था के केंद्रों तक पहुंच गया है. गोला तहसील क्षेत्र के रूरा सुल्तानपुर गांव में ग्रामीणों के सामने दुर्गा माता का मंदिर भी नदी में समा गया.

बता दें, रूरा सुल्तानपुर गांव में करीब 500 साल पुराने वीर बाबा के स्थान को कुछ समय पहले ही शारदा नदी का कटान निगल चुका. इसके बाद गांव में बचा दुर्गा माता का मंदिर ग्रामीणों के लिए सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मुश्किल समय में उम्मीद और हिम्मत का केंद्र था. बाढ़ और कटान से परेशान ग्रामीण यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करते और इस संकट से निकलने की प्रार्थना करते थे.

लेकिन ग्रामीणों की आंखों के सामने उनका ये धार्मिक स्थल भी शारदा नदी की तेज धारा में समा गया. मंदिर के नदी में समाने का दृश्य देखकर ग्रामीण भावुक हो उठे. ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर के साथ उनकी वर्षों पुरानी आस्था और यादों का एक हिस्सा भी नदी में चला गया.

वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कटान करीब 21 जुलाई से लगातार जारी है. समय रहते प्रशासन की ओर से कटान रोकने के लिए प्रभावी कार्य कराया जाता तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं होती. ग्रामीणों के मुताबिक कई घर और बड़ी तादात में कृषि भूमि पहले ही शारदा नदी में समा चुकी है. खेतों में खड़ी फसल भी बर्बाद हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अब मंदिर भी नहीं बचा. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि नदी का अगला निशाना कौन सा घर या कौन सी जमीन होगी?

एसडीएम गोला युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि रूरा सुल्तानपुर गांव में प्रशासन की टीम लगातार मौजूद है और स्थिति की निगरानी की जा रही है. उन्होंने कहा कि बाढ़ और कटान से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है. प्रशासन की टीम लगातार क्षेत्र में नजर बनाए हुए है और प्रभावित ग्रामीणों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है.

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