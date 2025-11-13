ETV Bharat / state

KhatuShyam Ji: अब रात 11 बजे के बाद रहेगा बाजार बंद, प्रशासन सख्त मोड में, नो व्हीकल जोन भी घोषित

बैठक में तय किया गया कि अब रोजाना रात 11 बजे के बाद खाटूश्यामजी बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा. पहले बाजार पूरी रात खुला रहता था, जिससे सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो रहा था. कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी चौधरी ने बताया कि मंदिर बंद होने के एक घंटे बाद बाजार बंद करने से रात में पुलिस को जांच और सफाई कार्य में आसानी होगी. साथ ही संदिग्ध लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगेगी.

सीकर: विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. यहां लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था, सफाई में लापरवाही और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं. गुरुवार को मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी प्रवीण चौधरी और थानाप्रभारी पवन चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए.

नो व्हीकल जोन घोषित: मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को अब 'नो व्हीकल' जोन घोषित किया गया है. शनिवार, रविवार और एकादशी-द्वादशी जैसे विशेष अवसरों पर कई इलाकों में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. मुख्य मार्गों और गलियों में खड़ी बाइक को पुलिस जब्त करेगी. वहीं तोरण द्वार क्षेत्र को पूरी तरह खाली रखा जाएगा. यहां टैक्सी, ई-रिक्शा या बस खड़ी मिली तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा.

एप सिस्टम से चलेंगे ई-रिक्शा: ई-रिक्शा संचालन के लिए नया एप सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके तहत सभी ई-रिक्शा का पंजीकरण होगा और निर्धारित मार्ग तय किए जाएंगे. तय मार्ग से हटने पर जुर्माना लगाया जाएगा. ठेला-थड़ी वालों को जगह लॉटरी सिस्टम से दी जाएगी, जिसमें पहले स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी. इसके अलावा सभी दुकानों के बाहर एक से डेढ़ फीट की मार्किंग कर अतिक्रमण रोका जाएगा. प्रशासन ने साफ कहा कि यदि तय नियमों की पालना नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इन बदलावों से खाटूश्यामजी में श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था दोनों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है. बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी, उपाध्यक्ष गिरिराज मटोलिया, पालिका एसआई वीरेंद्र चंदेलिया, पटवारी रोहिताश्व सेपट सहित व्यापारी और नागरिक मौजूद रहे.