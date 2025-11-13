ETV Bharat / state

मंदिर परिसर में लगानी शुरू कीं कक्षाएं, झुग्गी बस्ती के बच्चों को दे रहे उज्जवल भविष्य की राह, पढ़िए बदलाव की कहानी

मंदिर बना क्लासरूम, युवा बने शिक्षक ( ETV Bharat )