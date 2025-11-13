मंदिर परिसर में लगानी शुरू कीं कक्षाएं, झुग्गी बस्ती के बच्चों को दे रहे उज्जवल भविष्य की राह, पढ़िए बदलाव की कहानी
Published : November 13, 2025 at 7:50 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दिल में बसे आईपी डिपो के पास की झुग्गी बस्ती में जब सूरज ढलने लगता है तो यहां का माहौल कुछ अलग ही हो जाता है. जहां दिनभर मजदूरी, ठेले और कामकाज की आवाजें गूंजती हैं, वहीं शाम ढलते ही एक मंदिर का प्रांगण ज्ञान का केंद्र बन जाता है. बच्चों की खिलखिलाहट के बीच, यहां सैकड़ों नन्हें कदम उस दिशा की ओर बढ़ते हैं जिसे “शिक्षा” कहा जाता है.
यह कोई सामान्य ट्यूशन क्लास नहीं है बल्कि समाज में बदलाव की एक मिसाल है. इस बस्ती में करीब तीन सौ से चार सौ बच्चे हर शनिवार रविवार को मंदिर परिसर में इकट्ठा होते हैं, जहां उन्हें शहर के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले युवा छात्र-छात्राएं मुफ्त में पढ़ाते हैं. इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये बच्चे भी जिंदगी की एबीसीडी सीख सकें और उज्जवल भविष्य की राह पकड़ सकें.
शिक्षा के दीपक से जगमगाती उम्मीदें: ईटीवी भारत से बातचीत में अस्मित ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से इस बस्ती के बच्चों को पढ़ा रहे हैं. हमने महसूस किया कि यहां के कई बच्चे स्कूल नहीं जाते या जल्दी छोड़ देते हैं. इसलिए हमने ठाना है कि इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे. अस्मित बताते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए वे कई बार टॉफी या छोटे उपहारों का सहारा लेते हैं. लेकिन ये सिर्फ लालच नहीं, बल्कि पढ़ाई के प्रति लगाव का एक प्रयास होता है. वे कहते हैं कि हम बच्चों को समझाते हैं कि पढ़-लिखकर ही वे अपने माता-पिता का नाम रोशन कर सकते हैं. साथ ही उन्हें इंसानियत, अनुशासन व आत्मविश्वास का पाठ भी पढ़ाते हैं.
शिक्षा को बनाया खुशी का जरिया: शिवम खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हैं. उन्होंने बताया कि उनका मकसद बच्चों के अंदर पढ़ने का डर नहीं, बल्कि उत्सुकता पैदा करना है. उन्होंने कहा कि हम बच्चों को किताबों से नहीं, खेल व कहानियों के जरिए पढ़ाते हैं. इससे बच्चे बोर नहीं होते और सीखने में मज़ा आता है. कभी-कभी बच्चे शरारत करते हैं या ध्यान नहीं लगाते. गुस्से की जगह प्यार व समझदारी से उन्हें संभालना पड़ता है. हम उन्हें डांटते नहीं, बल्कि यह एहसास कराते हैं कि वे हमारे अपने हैं. यही रिश्ता उन्हें हर दिन वापस पढ़ने के लिए खींच लाता है.
बच्चों की जिज्ञासा व सपनों की साथी: इशिता रैना बताती हैं कि उनके पास आने वाले कई बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहां उन्हें अपनी शंकाओं का समाधान नहीं मिल पाता है. हम बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं. उन्हें नए तरीकों से समझाते हैं. जब वे किसी विषय को समझ पाते हैं, तो उनके चेहरे पर जो संतोष दिखता है. वही हमारी असली कमाई है. वह मानती हैं कि यह पहल केवल शिक्षा देने की नहीं बल्कि आत्मविश्वास जगाने की है जिससे ये बच्चे महसूस कर सकें कि वे भी किसी से कम नहीं हैं.
जिस मंदिर में लोग दिनभर पूजा करने आते हैं, वहीं मंदिर शाम को शिक्षा का केंद्र बन जाता है. यहां न तो ब्लैकबोर्ड हैं और न ही बेंचें, लेकिन ज्ञान की रोशनी हर बच्चे के चेहरे पर झलकती है. बच्चे फर्श पर बैठते हैं. स्लेट व कॉपी में लिखते हैं और हर सही उत्तर पर तालियां गूंजती हैं.
