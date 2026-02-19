ETV Bharat / state

फरवरी में टेंप्रेचर का टॉचर्र, गर्मी को कूल करने के लिए सज गया एसी और कूलर बाजार

दुकानदारों की मानें तो पिछले साल की तुलना में इस साल कूलर और एसी की बिक्री ज्यादा हो रही है. वैसे भी जीएसटी रिफॉर्म की वजह से एसी और कूलर में लगने वाला जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है, इस वजह से कूलर और एसी के दामों में कुछ कमी आई है. जिसका लाभ ग्राहक भी उठा रहे हैं.

रायपुर: वैसे तो मार्च के महीने से गर्मी की शुरुआत होती है, लेकिन रायपुर में 10 फरवरी के बाद से गर्मी की शुरुआत हो चुकी है. रायपुर सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में भी गर्मी महसूस की जा रही है. गर्मी बढ़ते ही लोगों को एसी और कूलर की याद आने लगती है. ऐसे में बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के एसी और कूलर का बाजार भी सज गया है. अपने बजट के हिसाब से लोग एसी और कूलर की खरीदी करने लगे हैं.

इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सेल्स मैनेजर परम साहू ने कहा, राजधानी में गर्मी की शुरुआत मार्च के महीने में होती है, लेकिन इस बार फरवरी में ही गर्मी पड़ने लगी है. जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, एसी की डिमांड भी बढ़ रही है. मार्च के शुरू होते हैं इसकी बिक्री और भी बढ़ जाएगी. स्पीड एसी, विंडो एसी, टावर एसी और कैसिड एसी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा घरों में इस्तेमाल होने वाला एसी स्पीड एसी कहलाता है.

''लोग 1 टन, डेढ़ टन और 2 टन तक की एसी रूम और हाल के साइज के हिसाब से घरों में इस्तेमाल करते हैं. अभी एसी की डिमांड 50% है तो मार्च के महीने से बढ़कर 100% तक पहुंच जाएगी. ज्यादातर विंडो एसी का इस्तेमाल फ्लैट में रहने वाले लोग करते हैं. मार्केट में 1 टन की एसी 25 हजार, डेढ़ टन की एसी 27 हजार, 2 टन की एसी की शुरुआत 38 हजार से होती है. अलग-अलग कंपनी की एसी की कीमत मॉडल के आधार पर होती है. अधिकतम 65 से 70 हजार तक एसी की कीमत गर्मियों में पहुंच जाती है: परम साहू, सेल्स मैनेजर

गर्मी आते ही कूलर और एसी की दुकानों में पहुंचने लगे ग्राहक

कूलर दुकानदार अमरीक सिंह ने बताया कि "राजधानी में पिछले सप्ताह से गर्मी बढ़ गई है. कूलर की बिक्री भी धीरे-धीरे बढ़ रही है. आने वाले दिनों में व्यापार और भी अच्छा होगा. गर्मी भी अच्छी पड़ेगी. पिछले दिनों शादियों में भी कूलर की डिमांड अच्छी खासी रही है. रूम कूलर के साथ ही विंडो कूलर की डिमांड भी है. कूलर लोकल कंपनी के साथ ही ब्रांडेड कंपनियों के कूलर की भी डिमांड है. ब्रांडेड कंपनी की कूलर में वारंटी भी ज्यादा मिल रही है. लोकल कूलर के दाम 1500 से 8 हजार तक जाते हैं. वहीं ब्रांडेड कूलर की बात करें तो 10 हजार से शुरू होकर 20 हजार की रेंज तक मिल जाती है.

ब्रांडेड कंपनी के कूलर भले ही महंगे हों लेकिन ज्यादा दिनों तक चलते हैं. विंडो कूलर सदाबहार हैं और उसकी हवा भी अच्छी होती है. फाइबर कूलर भी लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जंग लगने या खराब होने का डर कम रहता है. होली के बाद कूलर का बाजार और भी तेज हो जाएगा: अमरीक सिंह, दुकानदार

सज गया एसी और कूलर बाजार (ETV Bharat)

देशी रेफ्रीजरेटर का भी सजेगा बाजार

जैसे जैसे पारा आसमान में चढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे लोग गर्मी से बचने के लिए एसी और कूलर की शरण घरों में लेने लगेंगे. इसके साथ ही देशी रेफ्रीजरेटर का भी बाजार चंद दिनों में रायपुर के गली मोहल्लों में सजने लगेगा. गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के लोग गर्मी के मौसम में मटके और सुराही का पानी पीना पंसद करते हैं.



सीजी बोर्ड 2026 की परीक्षा का काउंटडाउन शुरू, 2 नए केंद्रों को मिली मंजूरी

बलौदाबाजार में ठंड की विदाई, फरवरी में ही बढ़ेगी गर्मी

फरवरी में सताने लगी गर्मी की चुभन, मार्च से पहले ही तपने लगा मौसम, क्लाइमेट चेंज का असर