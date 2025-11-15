Bihar Election Results 2025

हिमाचल में जमने लगे नदी-नाले, इन जगहों पर माइनस से नीचे लुढ़का पारा

हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे पहुंचा. देखिए क्या है मौसम अपडेट?

हिमाचल में जमने लगे नदी-नाले
हिमाचल में जमने लगे नदी-नाले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 2:52 PM IST

Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊपर इलाकों में अक्टूबर माह में हुई बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है. ऐसे प्रदेश के निचले इलाकों में भी अब सुबह शाम के समय ठंड बढ़ गई है. इसके अलावा जिला लाहौल स्पीति के ताबो और कुकुम सेरी में रोजाना तापमान शाम के समय माइनस में जा रहा है. लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी के कुकुम सेरी में बीती रात माइनस 4 तापमान और स्पीति घाटी के ताबो में माइनस 6 तापमान दर्ज किया गया है. ऐसे में लाहौल स्पीति व मनाली के साथ ऊपरी लगते इलाकों में नदी और नाले भी जमने शुरू हो गए हैं. जिससे घाटी के लोगों की भी अब मुश्किलें बढ़ रही है.

इस जिले में माइनस में पहुंचा तापमान

लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहां रोजाना शाम के समय तापमान माइनस में जा रहा है. दिन के समय मौसम साफ होने के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने रोजमर्रा के कार्यों को पूरा कर रहे हैं. लेकिन सूरज ढलने के बाद अचानक से तापमान में भारी गिरावट आ रही है. जिससे लोग अपने घरों के भीतर दुबक जाते हैं और तंदूर जलाकर ठंड से बचने का भी प्रयास करते हैं.

हिमाचल में जमने लगे नदी-नाले
हिमाचल में जमने लगे नदी-नाले (ETV Bharat)

जमने लगे पेयजल स्रोत और झरने

वहीं, गांव में प्राकृतिक पेयजल स्रोत के साथ-साथ झरने भी जमने शुरू हो गए हैं. ऐसे में लोगों को पेयजल संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, ग्रामीणों का कहना है कि दोपहर के समय मौसम ठीक रहता है तो ऐसे में वह पशुओं के लिए चारे तथा अपने लिए लकड़ी की भी व्यवस्था कर लेते हैं. आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी होती है तो इससे घाटी में और ठंड बढ़ जाएगी और उन्हें रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

जमने लगे प्राकृतिक जल स्रोत
जमने लगे प्राकृतिक जल स्रोत (ETV Bharat)

लाहौल घाटी के स्थानीय निवासी रतन कटोच और शेर सिंह का कहना है, 'अब यहां पर नदी नाले जमने शुरू हो गए हैं और सड़कों पर भी पानी जमने के चलते फिसलन बढ़ रही है. दोपहर के समय मौसम ठीक रहता है. लेकिन शाम होते ही यहां पर ठंड बढ़ जाती है. फिलहाल यहां पर जीवन सामान्य चल रहा है, लेकिन आगामी दिनों में यहां पर ठंड और बढ़ जाएगी. जिससे यहां लोगों को रोजमर्रा के कार्य को पूरा करने में भी दिक्कत उठानी पड़ती है'.

इन जगहों का न्यूनतम तापमान

शुक्रवार रात को प्रदेश के शिमला में न्यूनतम तापमान 9.0, सुंदरनगर में 4.1, भुंतर में 3.1, कल्पा में 1.0, धर्मशाला में 9.8, ऊना में 8.3, नाहन में 8.4, केलांग में -2.9, पालमपुर में 4.5, सोलन में 3.0, मनाली में 2.7, कांगड़ा में 5.8, मंडी में 5.7, बिलासपुर में 8.6, हमीरपुर में 5.8, जुब्बड़हट्टी में 9.2, कुफरी में 7.5, कुकुमसेरी में -4.1, नारकंडा में 4.8, भरमाैर में 7.1, रिकांगपिओ में 3.2, सेऊबाग में 1.5, बरठीं में 6.3, सराहन में 7.9, देहरा गोपीपुर में 9.0, ताबो में -6.6 व बजाैरा में 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

हिमाचल की पहाड़ियों पर बिछी सफेद चादर
हिमाचल की पहाड़ियों पर बिछी सफेद चादर (ETV Bharat)

सड़कों पर बढ़ी फिसलन

वहीं, रोहतांग दर्रा सहित लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में अब सड़कों पर पानी भी जमना शुरू हो गया है. जिससे सुबह शाम के समय सड़कों पर वाहन चलाना भी काफी खतरनाक हो गया है. ऐसे में लाहौल स्पीति प्रशासन ने भी वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वह सुबह और शाम सफर करने से बचे. घाटी में सड़कों पर पानी जमने के चलते फिसलन बढ़ गई है. बीते दिनों भी यहां एक वाहन सड़क पर फिसल गया. गनीमत यह रही कि वाहन सड़क किनारे टकरा गया वरना कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था. ऐसे में लाहौल स्पीति पुलिस के द्वारा टैक्सी चालकों के साथ-साथ बाहरी राज्यों से आए सैलानियों को भी वाहन चलाते समय विशेष ध्यान देने के बारे में जानकारी दी जा रही है.

TAGGED:

MINUS DEGREES CELSIUS TEMPERATURES
HIMACHAL WEATHER UPDATE
LAHAUL SPITI TEMPERATURE
SNOWFALL IN HIMACHAL
WEATHER UPDATE

