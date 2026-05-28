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नौतपा में तपता राजस्थान, पारा 48 डिग्री के पार, आज पश्चिमी विक्षोभ से राहत के आसार

तपती धूप से बचने के लिए सिर ढंककर जाते लोग ( ETV Bharat Jaipur )

स्टेशन पर यात्रियों के लिए कूलर की व्यवस्था की गई (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है. नौतपा के दौरान प्रदेश मानो आग की तपन के बीच सांस ले रहा है. बुधवार को तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया. श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिलानी में 47.0, बीकानेर में 46.6, जबकि जैसलमेर और चूरू में 46.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. फलोदी में 46.2, कोटा में 45.4 और बाड़मेर में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

रात भी नहीं दे रही राहत: भीषण गर्मी के साथ रातें भी लोगों को राहत नहीं दे रही हैं. कोटा में न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की गई, जबकि संगरिया में 33.3, फलोदी में 32.8, चित्तौड़गढ़ में 32.2 और जयपुर में 32.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. गर्म हवाओं के कारण रातों की ठंडक पूरी तरह गायब हो चुकी है और लोगों को दिन-रात दोनों समय गर्मी से जूझना पड़ रहा है.

सबसे गर्म रात वाले 5 शहर

1. कोटा – 33.6

2. संगरिया – 33.3

3. फलोदी – 32.8

4. चित्तौड़गढ़ – 32.2

5. जयपुर – 32.0

मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग ने कई जिलों में हीटवेव और ऊष्णरात्रि (गर्म रात) को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में तापमान 48 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है, जबकि बीकानेर, कोटा और शेखावाटी क्षेत्र में पारा 47 डिग्री तक पहुंच सकता है. तेज लू और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.

पश्चिमी विक्षोभ से राहत के आसार: मौसम विभाग के अनुसार आज शाम से मौसम बदलने के संकेत हैं. एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा. 29 से 31 मई के बीच जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज अंधड़ और बारिश की संभावना है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई से तापमान में गिरावट शुरू होगी और हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है. फिलहाल प्रदेशवासियों को कुछ और दिन तपती गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आंधी-बारिश से मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है.