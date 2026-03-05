ETV Bharat / state

यूपी के कई इलाकों में चढ़ा पारा, बांदा में रिकॉर्ड किया गया 35.6 डिग्री सेल्सियस

तपाने लगा है उत्तर प्रदेश का टेंपरेचर. ( ETV Bharat )

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है अधिकतम न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी.

मार्च के प्रथम सप्ताह से ही उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में आ रहा है. अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही गर्मी से प्रदेशवासी तथा किसान काफी परेशान हैं.

इसके अलावा झांसी जिले में 35.1 हमीरपुर में 33 तथा उरई में 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है, जिससे दिन के समय भीषण गर्मी पड़ रही है. पिछले 24 घंटे में बांदा में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. दिन में तेज धूप खिल रही है. वहीं रात के तापमान में भी वृद्धि हुई है.

राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा दिन में तेज धूप खिली कहीं-कहीं तेज जोरदार हवाएं भी चली अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में सुबह से ही आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खुलेगी. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिन में कुछ जगहों पर 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से धूल भरी हवा चल सकती है.

अभी से तपने लगा है यूपी. (ETV Bharat)

बांदा सबसे गर्म, तापमान 35.6 डिग्री पहुंचा

उत्तर प्रदेश का बांदा जिला बुधवार को सबसे अधिक गर्म रहा जहां पर अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अयोध्या जिले में 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 24 घंटे तक अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा. उसके अगले तीन से चार दिनों के बाद अधिकतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है.

वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है. आगामी 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा.

