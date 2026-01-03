ETV Bharat / state

हिमाचल में गिरा पारा, इन शहरों में शून्य से नीचे लुढ़का तापमान, क्या और बढ़ेगी ठंड

हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है.

हिमाचल में ठंड का प्रकोप
हिमाचल में ठंड का प्रकोप (ANI)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

January 3, 2026

शिमला: नए साल पर हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. कई जगहों पर शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है. जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं. शिमला, मंडी समेत कई स्थानों पर सुबह से बादल छाए हुए हैं. इसके कारण सूरज के दर्शन भी देरी से हुए इसके कारण भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा.

बिलासपुर, मंडी, ऊना समेत कई जगहों पर धुंध पड़ने से सूरज देरी से निकल रहा है. इसके कारण भी ठंड बढ़ रही है. हिमाचल में 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है. इसमें कल्पा कुकुसेरी का तापमान शून्य से नीचे लुढ़क गया है, जबकि मनाली, नारकंडा, सेऊबाग का न्यूतम तापमान शून्य तक पहुंच चुका है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर यह -7 से 1 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहा. मध्य पहाड़ियों पर 2 से 6 डिग्री सेल्सियस की रेंज में और राज्य के निचले क्षेत्रों में तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहा. तापमान कम होने के कारण लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ा

विभिन्न शहरों का न्यूनतम तापमान

शिमला 4.5, सुंदरनगर 3.3, भुंतर 1.5, कल्पा -2.2, धर्मशाला 4.2, ऊना 8.6, नाहन 6.1, पालमपुर 1.0, सोलन 1.7, मनाली 0.2,कांगड़ा 4.6, मंडी 5.7, बिलासपुर 8.0, हमीरपुर 5.4, जुबड़हट्टी 5.3, कुफरी 2.7, कुकुमसेरी -7.0, नारकंडा 0.4, रिकांगपिओ 0.6, सेऊबाग 0.8, बरठीं 7.2, समधो, कसौली 6.2, पांवट साहिब 10.0, सराहन 4.0, देहरागोपीपुर 7.0, ताबो -6.4, नेरी 7.2, बजौरा 2.7 डिग्री सेल्सियस रहा.

कैसा रहा मौसम

हिमाचल में मौसम के करवट बदलने से 1 और 2 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है. इस दौरान लाहौल स्पीति के कोकसर सबसे 10.1 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गईं. इसी तरह से शिलारू 2.0, गोंडला 2.0, जोत 0.5 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है. कुफरी, नारकंडा, कोठी और केलांग में बर्फ की सफेद चादर बिछी है. वहीं, इस दौरान बंगाना रेवेन्यू 43.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसी तरह से कसौली 16.2, घमरूर 12.6, करसोग 5.1, जोगिंदरनगर 5.0, नैना देवी 4.6, संधोल 4.4, धर्मपुर 4.2, बग्गी 3.6, पंडोह 3.5, ओलिंडा 3.0, टिस्सा 2.8, रायपुर मैदान 2.4, सलोनी 2.3 व ऊना 2.2 मिलीमीटर बारिश हुई.

हिमाचल में 6 जनवरी से करवट लेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 6 जनवरी से एक बार फिर से मौसम हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदलने वाला है. 6 जनवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, 7 और 8 जनवरी को प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है.

क्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. अगले 2 से 3 दिनों में राज्यभर में न्यूतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. तीन से चार दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

संपादक की पसंद

