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पश्चिमी विक्षोभ के कारण अभी तापमान में रहेगी गिरावट, 22-23 मार्च को दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया अभी 23 मार्च तक जारी रहेगा मौजूदा विक्षोभ.

भारत मौसम विज्ञान केंद्र
भारत मौसम विज्ञान केंद्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 3:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में दो दिन से हुई बारिश के बाद मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम में ठंडक महसूस हो रही है. इस बदलाव को लेकर के ईटीवी भारत ने मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से बातचीत की. उन्होंने बताया कि अभी जो मौसम में बदलाव हुआ है, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है. उत्तर पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिमी भाग को प्रभावित कर रहा था, शुक्रवार को इसकी लोकेशन नॉर्थ पाकिस्तान से लेकर साउथ मध्य प्रदेश तक की रही है.

वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि आज, शनिवार को यह थोड़ा पूर्व की ओर मूव हुआ है और इसका विस्तार नॉर्थ हरियाणा से लेकर नॉर्थ छत्तीसगढ़ तक देखा जा रहा है. शुक्रवार को उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखी गई और पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी भी देखने को मिली.

22 और 23 मार्च को दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश (ETV Bharat)

आगे के मौसम की बात करें तो आज दिल्ली में आज बादल थोड़ी कमी रह सकती है. धूप रहेगी. शुक्रवार को हल्की बारिश के कारण दिल्ली का मैक्सिमम टेंपरेचर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि नार्मल टेंपरेचर जो इस समय रहता है वह 31 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है. लेकिन बारिश की वजह से इसमें कमी देखने को मिली. अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड की टेंपरेचर में जो कमी चल रही है उसका अनुमान यही है कि आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी होगी. अगले 7 दिनों के दौरान यह टेंपरेचर जो नॉर्मल के करीब है, 31से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच सकता है.

23 मार्च को भी पश्चिमी विक्षोभ की आशंका, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाली 23 मार्च को भी एक और पश्चिमी विक्षोभ की आशंका जताई जा रही है. इस पश्चिमी विक्षोभ की लोकेशन आज 57 डिग्री ईस्ट लोंगीट्यूड के आसपास थी. यह 22 और 23 तारीख को पश्चिम क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से दिल्ली में सुबह और दोपहर के समय तक हल्की बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है. यह पश्चिमी विक्षोभ अभी वाले पश्चिमी विक्षोभ की तरह ताकतवर नहीं होगा. इसके अलावा अगले 7 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. 7 दिनों में अनुमान यही है कि टेंपरेचर नॉरमल टेंपरेचर के बराबर 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा.

22 और 23 मार्च को दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश
22 और 23 मार्च को दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश (Source- IMD)

अखिल श्रीवास्तव ने आगे बताया देखिए पश्चिमी विक्षोभ की अपनी एक अलग स्ट्रैंथ होती है. ऐसा हमें पहले भी देखने को मिला है. इसके कारण थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चलते कल की बारिश होने से टेंपरेचर में गिरावट आती है. यह कोई रेयर एक्टिविटी नहीं है. इस तरह के वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहले भी देखने को हैं. पश्चिमी विक्षोभ का एक सिस्टम होता है. पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा 26 मार्च को एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का हमारा अनुमान है, जिसको हम अभी मॉनिटर करने में लगे हुए हैं.

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