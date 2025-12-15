ETV Bharat / state

सरगुजा में तापमान हुआ धड़ाम, पारा पहुंचा 5 डिग्री के नीचे, मैनपाट में पर्यटकों की मौज

सैलानियों की मौज, गरीबों की बढ़ी परेशानी ( ETV Bharat )