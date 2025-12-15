ETV Bharat / state

सरगुजा में तापमान हुआ धड़ाम, पारा पहुंचा 5 डिग्री के नीचे, मैनपाट में पर्यटकों की मौज

सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे. सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों और रोज कमाने खाने वालों को हो रही.

TEMPERATURES DROPPED IN SURGUJA
सैलानियों की मौज, गरीबों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 15, 2025 at 10:16 PM IST

4 Min Read
सरगुजा: दिसंबर के महीने में जिस तरह से पारा नीचे जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार सर्दी अपने सारे पुराने रिकार्ड तोड़ देगी. लगातार पारे के नीचे जाने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल और ड्यूटी जाने वालों को हो रही है. सड़क किनारे दुकान लगाने और मेहनत मजदूरी कर खाने वालों की मुसीबत और बढ़ गई है. एक तरह जहां सर्दी कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है तो वहीं कुछ लोगों के लिए मौज का भी वक्त है. छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में सैलानियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. सैलानी जहां खाने पीने का आनंद ले रहे हैं वहीं मैनपाट की सुंदरता को भी कैमरे में कैद कर रहे हैं. ठंड का सामना सैलानी भी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हिल स्टेशन का आनंद भी उठा रहे हैं.


एक तरफ जहां मैनपाट में पर्यटक मौसम का आनंद उठा रहे हैं वहीं स्थानीय लोग बढ़ती सर्दी से परेशान हैं. सुबह और शाम के वक्त लोग अलाव का सहारा लेकर खुद को सर्दी से बचा रहे हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है. सड़क किनारे दुकान लगाने और रोज कमाकर खाने वालों की मुसीबत और बढ़ गई है. उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से सरगुजा शीतलहर की चपेट में है. सर्द हवाओं की वजह से पूरे दिन यहां ठिठुरन बनी रहती है.

खेतों में ओस की बूंदें बनी सफेद चादर

लगातार बढ़ रही सर्दी के चलते मैनपाट में पर्यटकों का आना लगातार जारी है. मैनपाट में गिरने वाली ओस की बूंदे सुबह खेतों में बर्फ की चादर की तरह दिखाई देती हैं. मैनपाट में जितने भी रिसार्ट हैं फिलहाल सभी पर्यटकों से गुलजार हैं. यहां आने वाले पर्यटकों को छत्तीसगढ़ संस्कृति की थीम पर बने रिसार्ट खूब भार रहे हैं. बड़ी संख्या में पर्यटक यहां हो स्टे का भी आनंद ले रहे हैं.

बढ़ती सर्दी को लेकर मौसम वैज्ञानिक की राय

बढ़ती सर्दी और ठिठुरन को लेकर मौसम विज्ञानी ए एम भट्ट ने कहा, "पिछले 7 से 8 दिनों से उत्तरी पश्चिमोत्तरी शुष्क हवाओं के लगातार चलने से अम्बिकापुर का न्यूनतम तापमान लगातार 5℃ के आसपास बना हुआ था. जो इन दिनों के दैनिक सामान्य न्यूनतम तापमान से लगातार 4.5℃ या इससे अधिक के निगेटिव विचलन पर रह रहा है. ड्राय एयर फ्लो के कारण इन दिनों अम्बिकापुर सहित पूरे संभाग में शीत लहर की स्थिति बनी थी. पठारी क्षेत्रों में ये शुष्क हवाएं शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मुश्किलें पैदा करती हैं. खुले और पहाड़ी इलाकों में सुबह के वक्त ओस की बूंदे ठोस हो जाती हैं."

2 से 3 दिनों में बदलेगा मौसम

मौसम वैज्ञानिक भट्ट कहते हैं कि "उत्तरी छत्तीसगढ़ इस समय प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र बना हुआ है. लगातार कोहरा, कुहासा और इस समय उत्तर भारत के हिमालयन क्षेत्रों के मध्य क्षोभमंडल से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रवाहित हो रहा है, जिसके प्रभाव से उत्तरी-पश्चिमोत्तरी हवाओं के प्रवाह के बाधित होने से स्थानीय न्यूनतम तापमान में 2 से 3℃ तक का उछाल आने वाले 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है."

SURGUJA DIVISION
SURGUJA
MAINPAT
DRY NORTHWESTERLY WINDS
TEMPERATURES DROPPED IN SURGUJA

