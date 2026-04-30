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उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, राजधानी समेत कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, गर्मी से मिली राहत

उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ, कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

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उत्तराखंड में मौसम ने ली कवरट (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 30, 2026 at 3:57 PM IST

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मसूरी: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट लेते हुए गर्मी से राहत दी है. गुरुवार को दोपहर बाद अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने कई जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज कराई. साथ ही मौसम सुहावना हुआ. राजधानी देहरादून और पहाड़ों की रानी मसूरी में भी गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली. दोपहर बाद तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली.

देहरादून में बारिश व मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हुई तेज ओलावृष्टि से सड़कों और छतों पर सफेद चादर सी बिछ गई. मौसम का बदला रूप देखकर स्थानीय लोग भी हैरान नजर आए. वहीं बारिश और ठंडी हवाओं के चलते पूरे शहर में सर्द मौसम का दौर लौट आया. ओलावृष्टि से मसूरी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और बगीचों में किसानों और काश्तकारों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है.

Rain in Mussoorie
बारिश और ओलावृष्टि से मौसम हुआ सुहावना (PHOTO-ETV Bharat)

काश्तकारों का कहना है कि, इस समय कई फसलें खेतों में तैयार खड़ी हैं और भारी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. खासकर सब्जियों और फलों की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है. वहीं मौसम के बदले मिजाज का आनंद लेने देश-विदेश से पहुंचे पर्यटक भी मसूरी की वादियों में बारिश और ठंड का जमकर लुत्फ उठाते नजर आए. माल रोड, गनहिल और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बारिश के बीच घूमते और फोटो खिंचवाते दिखाई दिए. कई पर्यटकों ने मसूरी के मौसम को 'दिलकश और यादगार' बताया.

Rain in Mussoorie
मसूरी में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई. (PHOTO-ETV Bharat)

मौसम विभाग ने पहले ही अगले तीन दिनों तक पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए चेतावनी जारी की थी.

इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा पूर्व में ही अलर्ट जारी कर संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और पहाड़ी क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है. वहीं मौसम के अचानक बदले मिजाज ने एक बार फिर मसूरी में सर्दी का एहसास करा दिया है.

Rain in Mussoorie
मसूरी के बारिश से ठंड में मामूली बढ़ोतरी (PHOTO-ETV Bharat)

टिहरी में बारिश से मौसम हुआ सुहावना: टिहरी में भी झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदला है. झमाझम बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, सुबह से हल्की बूंदा बांदी हो रही थी लेकिन दोपहर होते होते तेज बारिश होने लगी. वहीं वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है. पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र के विभिन्न जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही थीं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा बना हुआ था. बारिश के कारण जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है.

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