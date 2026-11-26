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झारखंड में बढ़ने लगी कनकनीः लातेहार में 8.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, रांची में भी गिरा पारा

झारखंड का मौसम ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में नवंबर के आखिरी सप्ताह के साथ ही ठंड का असर बढ़ने लगा है. राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. रात के साथ-साथ सुबह भी ठंड का एहसास बढ़ गया है.

राजधानी रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है. कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है.