झारखंड में बढ़ने लगी कनकनीः लातेहार में 8.2 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, रांची में भी गिरा पारा
झारखंड में कनकनी बढ़ने लगी है, इसका असर ऐसा है कि कई जिलों के तापमान में गिरावट देखी जा रही है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 26, 2026 at 6:24 PM IST
रांचीः झारखंड में नवंबर के आखिरी सप्ताह के साथ ही ठंड का असर बढ़ने लगा है. राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. रात के साथ-साथ सुबह भी ठंड का एहसास बढ़ गया है.
राजधानी रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है. कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है.
लातेहार में सबसे कम 8.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान लातेहार राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा गुमला में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री, खूंटी और हजारीबाग में 11.1 डिग्री तथा सिमडेगा में 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
रांची, जमशेदपुर और बोकारो का न्यूनतम तापमान
राज्य के प्रमुख शहरों की बात करें तो राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा. बोकारो थर्मल में रात का तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री और चाईबासा में 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
रांची के आसपास के इलाकों में भी तापमान का अंतर देखने को मिल रहा है. कांके में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री और नामकुम में 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इससे स्पष्ट है कि राजधानी के बाहरी और ऊंचाई वाले इलाकों में रात की ठंड अधिक महसूस हो रही है.
आसमान साफ होने से गिर रहा रात का तापमान
मौसम में इस बदलाव की एक प्रमुख वजह आसमान का साफ होना है. पिछले कुछ समय से बादलों का प्रभाव कम हुआ है और मौसम शुष्क बना हुआ है. आसमान साफ रहने की स्थिति में दिन के दौरान धरती की सतह गर्म होती है लेकिन रात में यही गर्मी शीतलन का कारण बनती है. इसके कारण रात और सुबह के समय न्यूनतम तापमान में गिरावट आती है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं भी तापमान को प्रभावित कर रहीं हैं.
प्रमुख जिलों में अधिकतम तापमान का हाल
मौसम केंद्र रांची के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान कोडरमा में 30.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा ज्यादा तार जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे पहुंच गया है. रांची का अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री, जमशेदपुर का 30 डिग्री, डालटेनगंज का 27.2 डिग्री, बोकारो का 25.1 डिग्री, चाईबासा का 28.4 डिग्री, जबकि गुमला और हजारीबाग का अधिकतम तापमान 24.5 और 24.7 डिग्री दर्ज हुआ है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरा और धुंध देखने को मिल सकती है. दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। हालांकि, सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बना रहेगा.
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