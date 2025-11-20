ETV Bharat / state

राजस्थान में पारा लुढ़का, कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे, सर्दी की दस्तक तेज

प्रदेश में तेज सर्दी का दौर शुरू हो गया है. माउंट आबू में तापमान 1 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

Rajasthan Weather
मौसम विभाग, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 20, 2025 at 1:57 PM IST

जयपुर: प्रदेश में धीरे-धीरे सर्दी अपना असर दिखाने लगी है. तापमान में लगातार हो रही गिरावट के बाद अब लोगों को सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है. राज्य में दिन और रात दोनों तापमान में गिरावट जारी है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की 20 नवंबर सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक , राजस्थान के ज्यादातर शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया. पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी जिलों में भी सर्द हवाओं ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है.

इन दिनों शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है. यह सामान्य से काफी कम है, जिससे इन इलाकों में सर्दी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है. वहीं, राज्य के अन्य अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है. इससे सुबह-शाम की ठंड और बढ़ गई है.

न्यूनतम तापमान में गिरावट, रातें हुईं ठंडी: रात के तापमान में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है. राज्य के कुछ इलाकों रात का तापमान सामान्य से 2–3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है. चूरू और सीकर जिले में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1 दर्ज हुआ, जो सीजन के सबसे कम तापमान में से एक है. अजमेर में न्यूनतम तापमान 10.8 रहा, जो सामान्य से 4.5 कम है. कोटा में न्यूनतम तापमान 11.8 दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.7 नीचे है. डबोक (उदयपुर) में तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है. राजस्थान का पहाड़ी शहर माउंट आबू इस समय कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है. यहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो रही हैं, जो सर्दी के चरम का संकेत है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज भी माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रहने का अनुमान है.

कई शहरों में सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक गिरावट: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान 27.1 सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.2 सेल्सियस कम है. चित्तौड़गढ़ में तापमान 28.3 सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.5 सेल्सियस कम है. कोटा में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 कम रहा. जयपुर में भी पारा सामान्य से 1.2 घटकर 27.8 दर्ज हुआ.इसके अलावा अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, सीकर सहित कई जिलों में भी अधिकतम तापमान में कमी देखने को मिली. बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.1 अधिक है. इसी तरह से बाड़मेर में तापमान 32.1 रहा, हालांकि रात के तापमान में यहां भी हल्की गिरावट देखी गई.

फिर से लौटेगा पश्चिमी विक्षोभ: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम सर्द हवाओं के चलते शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सप्ताह के अंत तक तापमान में कुछ उतार–चढ़ाव संभव है. विभाग के अनुसार, दक्षिणी राजस्थान में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में 1–2 डिग्री तक हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है.

