राजस्थान में पारा लुढ़का, कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे, सर्दी की दस्तक तेज

जयपुर: प्रदेश में धीरे-धीरे सर्दी अपना असर दिखाने लगी है. तापमान में लगातार हो रही गिरावट के बाद अब लोगों को सुबह और रात के समय गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है. राज्य में दिन और रात दोनों तापमान में गिरावट जारी है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र की 20 नवंबर सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक , राजस्थान के ज्यादातर शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया. पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी जिलों में भी सर्द हवाओं ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है.

इन दिनों शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है. यह सामान्य से काफी कम है, जिससे इन इलाकों में सर्दी का असर ज्यादा महसूस हो रहा है. वहीं, राज्य के अन्य अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है. इससे सुबह-शाम की ठंड और बढ़ गई है.

न्यूनतम तापमान में गिरावट, रातें हुईं ठंडी: रात के तापमान में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है. राज्य के कुछ इलाकों रात का तापमान सामान्य से 2–3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है. चूरू और सीकर जिले में भी ठंड का असर बढ़ने लगा है. फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1 दर्ज हुआ, जो सीजन के सबसे कम तापमान में से एक है. अजमेर में न्यूनतम तापमान 10.8 रहा, जो सामान्य से 4.5 कम है. कोटा में न्यूनतम तापमान 11.8 दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.7 नीचे है. डबोक (उदयपुर) में तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है. राजस्थान का पहाड़ी शहर माउंट आबू इस समय कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है. यहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो रही हैं, जो सर्दी के चरम का संकेत है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज भी माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रहने का अनुमान है.