दिल्ली-NCR में गिरने लगा तापमान, IMD ने शीतलहर का अलर्ट किया जारी, AQI अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बरकरार
यलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि 3 दिसंबर से सुबह के समय शीत लहर चलेगी.
Published : December 3, 2025 at 8:06 AM IST
नई दिल्ली: देश के दो हिस्सों में मौसम के दो विपरीत हालात देखने को मिल रहे हैं. पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के चलते उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है. पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी खूब देखने को मिल रहा है.
राजधानी दिल्ली में सुबह से अब कोहरा भी असर दिख रहा है इस दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है. बात अगर प्रदूषण की करें तो राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 अंक बना हुआ है जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 अंक बना हुआ है जो की बहुत खराब श्रेणी में आता है. बीते दो दिन से AQI में सुधार के बाद आज फिर से बढ़ोतरी देखी गई है.
दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 342 गाजियाबाद में 355 गुरुग्राम में 358 ग्रेटर नोएडा में 329 और नोएडा में 332 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 सुपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है.
