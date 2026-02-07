ETV Bharat / state

झारखंड में ठंड का प्रहार, सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन, गुमला में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर पहुंचा

रांचीः झारखंड में सर्द हवा के प्रभाव से ठंड एक बार फिर बढ़ गई है. न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. जिससे सुबह-शाम ठिठुरन महसूस की जा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार गुमला में न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा. वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे बना हुआ है.

गुमला के बाद खूंटी में सबसे ज्यादा सर्दी

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक खूंटी में 5.7 डिग्री, रांची में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में 8.6 डिग्री, जमशेदपुर में 10.6 डिग्री, बोकारो में 9.1 डिग्री और डाल्टनगंज में 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा. ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है.

बीते 24 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई है. अधिकतम तापमान के लिहाज से चाईबासा में 32.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक गर्मी रही, जबकि दृश्यता के मामले में जमशेदपुर में न्यूनतम दृश्यता 2000 मीटर रिकॉर्ड किया गया है.