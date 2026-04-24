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राजस्थान में पारा 45 के पार जाने को तैयार: 25 अप्रैल के बाद बारिश की उम्मीद, जैसलमेर में स्कूल का समय बदला

जयपुर: प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. तेज गर्मी से लोगों का हाल खराब हो रहा है. आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. कहीं-कहीं पर हीट वेव दर्ज होने की संभावना भी जताई गई है. प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है. मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है. वहीं, 25 अप्रैल के बाद प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों और पश्चिमी-उत्तरी भागों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है. इधर, जैसलमेर में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार प्रदेश में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज की गई है. मौसम शुष्क रहा. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य तापमान के आसपास है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस पाली में रहा.

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बढ़ सकता है तापमान: प्रदेश के कुछ भागों में अगले दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. आगामी तीन-चार दिनों के दौरान पश्चिमी और उत्तरी-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीट वेव दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है.