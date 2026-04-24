ETV Bharat / state

राजस्थान में पारा 45 के पार जाने को तैयार: 25 अप्रैल के बाद बारिश की उम्मीद, जैसलमेर में स्कूल का समय बदला

राजस्थान में बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने हीट वेव चलने की संभावना जताई है.

Weather In Rajasthan
भीषण गर्मी के चलते सूनी पड़ी सड़क (Etv Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. तेज गर्मी से लोगों का हाल खराब हो रहा है. आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. कहीं-कहीं पर हीट वेव दर्ज होने की संभावना भी जताई गई है. प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है. मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है. वहीं, 25 अप्रैल के बाद प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों और पश्चिमी-उत्तरी भागों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है. इधर, जैसलमेर में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है.

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार प्रदेश में कुछ जगहों पर उष्ण लहर और उष्ण रात्रि दर्ज की गई है. मौसम शुष्क रहा. वर्तमान में अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य तापमान के आसपास है. सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस पाली में रहा.

पढ़ें: राजस्थान में पारे में उछाल : चित्तौड़गढ़ 42.4, आगे और बढ़ेगा तापमान, लू चलने की आशंका

बढ़ सकता है तापमान: प्रदेश के कुछ भागों में अगले दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. आगामी तीन-चार दिनों के दौरान पश्चिमी और उत्तरी-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हीट वेव दर्ज होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भागों में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है.

Weather In Rajasthan
ठंडे पेय से गर्मी से निजात पाने की जुगत (Etv Bharat Jaipur)

बारिश की उम्मीद: एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 25 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तथा 26 से 28 अप्रैल को पश्चिमी-उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ-साथ कहीं-कहीं धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है.

Weather In Rajasthan
धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे यात्री (ETV Bharat Jaipur)

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान:

  • श्रीगंगानगर: 44.5, कोटा: 43, चूरू: 42.6, चित्तौड़गढ़: 42.5, पिलानी: 42.2
  • फलौदी: 41.5, बीकानेर: 41.5, वनस्थली: 41, हनुमानगढ़: 40.9
  • बाड़मेर: 40.4, फतेहपुर: 40, करौली: 39.9, जयपुर: 39.6, अलवर: 39.5
  • भीलवाड़ा: 39.5, बारां: 39.5, राजसमंद: 39, सीकर: 39, नागौर: 39
  • सवाई माधोपुर: 39, डबोक: 39, पाली: 38.8, अजमेर: 38.2, धौलपुर: 38.5
  • जोधपुर: 39.4, जालौर: 37.1, सिरोही: 36.5, डूंगरपुर: 33

यह भी पढ़ें: सूरज की तपिश से गर्म होने लगा थार रेगिस्तान, 24 घंटे में पारा पहुंचा 42 डिग्री के पास

गर्मी से बचाव की सलाह

  • सूर्य देव की तेज तपिश के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. मौसम विभाग ने गर्मी से बचने के लिए निम्नलिखित सलाह दी है:
  • यथासंभव छायादार स्थानों पर रहें
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
  • लस्सी, नींबू पानी जैसे ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करें
  • खुद को हाइड्रेट रखने का प्रयास करें

किसानों से अपील: पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए छायादार स्थान पर रखें तथा फसलों को बचाने के लिए सुबह-शाम के समय खेतों में सिंचाई करें

जैसलमेर में स्कूलों का समय बदला : जिले में लगातार तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है. दोपहर के समय सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भीषण गर्मी को देखते हुए बड़ा निर्णय लेते हुए नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूल का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है. कक्षा 9 से 12 के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्रशासन ने चिकित्सा, पेयजल और पशुधन व्यवस्था के लिए विभागों को अलर्ट कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के टैंकरों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है.

TAGGED:

WEATHER UPDATE
TEMPERATURES RISE IN RAJASTHAN
RAIN FORECAST IN RAJASTHAN
METEOROLOGICAL DEPARTMENT ADVISORY
WEATHER IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.