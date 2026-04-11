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झारखंड में तापमान का हाल, कई जिलों में हल्की ठंडक, आने वाले दिनों में बढ़ेगी गर्मी

रांचीः झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. हाल के दिनों में हुई बारिश और बादलों के प्रभाव के कारण दिन के तापमान में कमी बनी रही, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली.

रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.4 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम 20.8 डिग्री रहा. डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री और न्यूनतम 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. बोकारो में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री और न्यूनतम 17.2 डिग्री रहा, जबकि चाईबासा में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. रांची मौसम केंद्र)

सरायकेला रहा सबसे ज्यादा गर्म

राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 36.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई है.