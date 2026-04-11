ETV Bharat / state

झारखंड में तापमान का हाल, कई जिलों में हल्की ठंडक, आने वाले दिनों में बढ़ेगी गर्मी

झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहा. जिससे अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया.

WEATHER FORECAST FOR JHARKHAND
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 11, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. हाल के दिनों में हुई बारिश और बादलों के प्रभाव के कारण दिन के तापमान में कमी बनी रही, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली.

रांची में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17.4 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम 20.8 डिग्री रहा. डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री और न्यूनतम 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. बोकारो में अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री और न्यूनतम 17.2 डिग्री रहा, जबकि चाईबासा में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

WEATHER FORECAST FOR JHARKHAND
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (सौ. रांची मौसम केंद्र)

सरायकेला रहा सबसे ज्यादा गर्म

राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 36.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई है.

आने वाले दिनों में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे बना हुआ है, जो हालिया मौसम बदलाव का असर है. हालांकि अब मौसम साफ होने के साथ तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है. आने वाले दिनों में झारखंड में गर्मी बढ़ेगी और अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है. महीने के अंत तक तापमान 38 से 39 डिग्री तक जाने की संभावना है. दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का असर बढ़ेगा, जबकि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होगी.

ये भी पढ़ें-

झारखंड में थमा बारिश बादलों का दौर, अब शुरू होगा तापमान बढ़ने का सिलसिला, सरायकेला रहा सबसे ज्यादा गर्म

मौसम में अप्रत्याशित बदलाव, बारिश के बाद लू चलने की संभावना

सावधान! झारखंड में फिर मौसम बदलने के आसार, इन इलाकों के लिए अलर्ट जारी

TAGGED:

WEATHER CHANGES IN JHARKHAND
झारखंड का मौसम
झारखंड में मौसम का मिजाज
JHARKHAND WEATHER
WEATHER FORECAST FOR JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.