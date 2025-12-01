ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा रविवार; AQI में मामूली सुधार

दिल्ली में कल रविवार इस माह का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा.

Published : December 1, 2025 at 8:00 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. वहीं दिल्ली में कल रविवार इस माह का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान गिरकर 24.3 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है. इस माह का यह सबसे कम है. तो वही प्रदूषण की बात करें तो सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 258 अंक बना हुआ है.

सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. रिज क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष नवंबर का सबसे कम अधिकतम तापमान 18 तारीख को 23.5 डिग्री दर्ज हुआ था.

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज सोमवार को अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 08 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. विज्ञान विभाग की ओर से आ रहे मौसम के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच रात का तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, जिसमें लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. सुबह के वक्त कोहरा जैसा चल रहा है. इसी तरह बना रहेगा. इसके बाद हल्की धूप निकलती रहेगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 258 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के सर फरीदाबाद में 225 गुरुग्राम में 235 गाजियाबाद में 242 ग्रेटर नोएडा में 252 नोएडा में 262 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच मना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार AQI की स्थिति खराब थी लेकिन अब थोड़ा बहुत AQI में सुधार हुआ है.

