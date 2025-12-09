पहाड़ों में हुई बर्फवारी से दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड शुरू, कोहरे का भी असर दिखना शुरू, AQI भी हुआ कम
Published : December 9, 2025 at 7:49 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है. वहीं, मैदानी इलाकों में लगातार पारा नीचे गिर रहा है. मौसम विभाग के अनुसार बीती दिन सोमवार को सुबह से ही मौसम में ठंडक बनी हुई थी. इसी बीच अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम रहा. बात प्रदूषण की करें तो राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 अंक बना हुआ है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के औसत से 0.9 डिग्री अधिक रहा. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 98 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 48 प्रतिशत रही. वहीं, लोधी रोड सबसे ठंडा इलाका रहा. यहां न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा, आया नगर में 10.5, पालम में 8.6 और रिज में 9.5 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.
VIDEO | Delhi: Air Quality Index in the city continues to be in 'poor' category. Visuals of Delhi Pollution Control Committee monitoring board from near High Court. #WeatherUpdate #DelhiWeather #AirQuality— Press Trust of India (@PTI_News) December 9, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZjILF14V8o
राष्ट्रीय राजधानी में पारा लगातार गिर रहा है. प्रदूषण की मार झेल रहे राजधानी के लोगों को अब कोहरे की भी मार झेलनी होगी. विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है. वहीं, आज और कल हवाओं के कारण ठंड में इजाफा देखने को मिल सकता है. दिल्ली में आज 9 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है. 10 दिसंबर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में एकबार फिर बदलाव दिखेगा. इस दिन से 14 दिसंबर तक सुबह के वक्त हल्का कोहरा नजर आ सकता है. 10 से लेकर 12 दिसंबर तक दिल्ली के तापमान में गिरावट भी देखी जाएगी. 10 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है.
VIDEO | Delhi: India Gate partially hidden behind a curtain of haze as the air quality index remains in 'poor' category in the national capital.#DelhiWeather #AirQuality— Press Trust of India (@PTI_News) December 9, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/XbYRBmPDTc) pic.twitter.com/HTzHwoetgz
दिल्ली में AQI लेवल 293 दर्ज
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 293 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फैजाबाद में 299 गुरुग्राम में 310 गाजियाबाद में 308 ग्रेटर नोएडा में 322 नोएडा में 307 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों के बाद AQI में कमी आई है. औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे पहुंचा है.
