48 घंटे बाद फिर गिरेगा पारा, मौसम विभाग ने किया सावधान, कोहरा भी ढाएगा कहर

छत्तीसगढ़ में उत्तर से ड्राई और ठंडी हवाओं का आना हो रहा है यह भी एक कारण सर्दी के बढ़ने की है. इसके साथ ही किसी तरह का कोई सिस्टम भी नहीं बना है. मौसम ड्राई होने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है. पिछले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. लेकिन 48 घंटे के बाद फिर एक बार प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है. मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान गिरने से फिर एक बार ठंड बढ़ जाएगी. आज की स्थिति में प्रदेश में कहीं पर भी शीतलहर को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है. इस साल नवंबर के महीने से सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है. दिसंबर के तीसरे सप्ताह में भी मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड का असर दिखाई पड़ रहा है. पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार मध्य छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ गई है.



शीतलहर का अलर्ट जारी नहीं किया गया

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि "पिछले 48 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है. अगले 48 घंटे तक इसी तरह की बने रहने की संभावना है, लेकिन 48 घंटे के बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है.''

उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 6 से लेकर 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 से लेकर 13 डिग्री तक दर्ज किया गया है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री दर्ज किया गया है, लेकिन 48 घंटे के बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले तीन दिनों तक 1 से 3 डिग्री तक गिरावट होगी: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

2 दिनों तक रहेगा कोहरा

शीतलहर को लेकर मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आज की स्थिति में शीतलहर को लेकर कोई अलर्ट नहीं है. उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से में दो दिनों तक कोहरा रहने की संभावना है. लेकिन इसको लेकर किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं हुआ है. छत्तीसगढ़ में आज की स्थिति में पूर्व की ओर से हवा आ रही है. अगले 48 घंटे के बाद हवा की दिशा पूर्व से बदलकर उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन शुरू हो जाएगा.

बढ़ने वाली है सर्दी (ETV Bharat)

तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विभाग के मुताबिक ''सर्द हवाओं के बढ़ने से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है. पिछले 10 सालों के दौरान न्यूनतम तापमान अन्य सालों की तुलना में सामान्य से नीचे चला गया है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिला है. इसका सबसे बड़ा कारण किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं बना है और मौसम ड्राई है इसके साथ ही हवा उत्तर से आ रही है."

मौसम विभाग ने किया सावधान (ETV Bharat)



10 सालों में प्रदेश के शहरों में दिसंबर महीने में सबसे कम न्यूनतम तापमान







रायपुर में साल 2015 में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री

साल 2016 में 11 डिग्री

साल 2017 में 11.3 डिग्री

साल 2018 में 8.9 डिग्री

साल 2019 में 8.9 डिग्री

साल 2019 में 9.6 डिग्री

साल 2020 में 10.5 डिग्री

साल 2021 में 9.2 डिग्री

साल 2022 में 12.8 डिग्री

साल 2023 में 12.2 डिग्री

साल 2024 में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया









पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान

साल 2015 में 4 डिग्री

साल 2016 में 6.4 डिग्री

साल 2017 में 8 डिग्री

साल 2018 में 4.5 डिग्री

साल 2019 में 4.1 डिग्री

साल 2020 में 7.8 डिग्री

साल 2021 में 5.7 डिग्री

साल 2022 में 9.2 डिग्री

साल 2023 में 7.2 डिग्री

साल 2024 में 5.8 डिग्री दर्ज किया गया







जगदलपुर में न्यूनतम तापमान

साल 2015 में 7.5 डिग्री

साल 2016 में 7.2 डिग्री

साल 2017 में 6.9 डिग्री

साल 2018 में 5.5 डिग्री

साल 2019 में 9.2 डिग्री

साल 2020 में 6.7 डिग्री

साल 2021 में 6.5 डिग्री

साल 2022 में 10.2 डिग्री

साल 2023 में 9.4 डिग्री

साल 2024 में 8.5 डिग्री दर्ज किया गया









अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान

साल 2015 में 3.4 डिग्री

साल 2016 में 6.6 डिग्री

साल 2017 में 6.4 डिग्री

साल 2018 में 4 डिग्री

साल 2019 में 3.8 डिग्री

साल 2020 में 6.2 डिग्री

साल 2021 में 4.2 डिग्री

साल 2022 में 7.2 डिग्री

साल 2023 में 5.2 डिग्री

साल 2024 में 3.7 डिग्री दर्ज किया गया







बिलासपुर में न्यूनतम तापमान

साल 2015 में 7.8 डिग्री

साल 2016 में 8.2 डिग्री

साल 2017 में 9.1 डिग्री

साल 2018 में 7.2 डिग्री

साल 2019 में 6.5 डिग्री

साल 2020 में 7.8 डिग्री

साल 2021 में 7 डिग्री

2022 में 10.8 डिग्री

साल 2023 में 10.2 डिग्री

साल 2024 में 9.6 डिग्री दर्ज किया गया









