ETV Bharat / state

भीषण गर्मी में तपने लगा पलामू! 44.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, सबसे गर्म दिन रहा शनिवार

पलामू: जिले के कई इलाके इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. पिछले 15 दिनों से पलामू का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था. लेकिन शनिवार को पलामू में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है. शनिवार को पलामू का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. अभी अप्रैल के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत हुई है और अप्रैल महीने में अब तक का यह सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ है.

पिछले कुछ सालों का टूटा रिकॉर्ड

पिछले कुछ सालों में 44.6 डिग्री सेल्सियस पलामू में तापमान अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड नहीं किया गया. शुक्रवार को पलामू का तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 43.2 जबकि बुधवार को 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था. पलामू के इलाके का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है.

19 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था अधिक तापमान

इस सीजन में सबसे अधिक तापमान 19 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था. उस दौरान पलामू का तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था. 2024 के मई महीने में पलामू का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था.