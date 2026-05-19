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हिमाचल में मौसम का 'क्रेजी' यू-टर्न! 10 दिनोंं में विंटर से समर, 5°C से सीधे 35°C पार पहुंचा पारा, मौसम वैज्ञानिक से समझिए क्या है माजरा?

शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश का मौसम इन दिनों किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं चल रहा है. जिस मई के महीने में अमूमन सूरज आग उगलता है और मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं, उसी मई की शुरुआत में हिमाचल के लोग खुद रजाई और जैकेट ढूंढ रहे थे, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ 10 दिनों के भीतर कुदरत ने ऐसा 'क्रेजी' यू-टर्न लिया कि लोग स्वेटर उतारकर सीधे पंखे के सामने आ बैठे हैं.

हिमाचल प्रदेश में महज 10 दिनों के भीतर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका है. जहां मई के पहले हफ्ते में न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहा था, वहीं अब यह उछलकर 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. सिरमौर के पांवटा साहिब में तो पारा 42 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है.

हिमाचल प्रदेश के इस अनोखे मौसम पैटर्न पर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया, 'मई के पहले पखवाड़े (14 मई तक) में प्रदेश में लगातार एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) के कारण रुक-रुक कर बारिश, आंधी-तूफान और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई. इसी वजह से तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया था और लोगों को मई में भी दिसंबर-जनवरी जैसी ठंड का अहसास हो रहा था'.

मौसम विभाग के शिमला केंद्र के अनुसार, 19 मई से 24 मई के बीच प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं. विशेषकर 23 और 24 मई को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. तापमान की बात करें तो अधिकांश केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है.

आगामी दिनों का पूर्वानुमान साझा करते हुए मौसम विज्ञानी शोभित कटियार ने बताया, 'बीते 24 घंटों में हिमाचल का मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा है, जिससे तापमान में तेजी से उछाल आया है. ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, मंडी और सोलन जैसे मैदानी व निचले इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज धूप खिलेगी. इन क्षेत्रों में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उमस और गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा. यहां पारा 35 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस तक जाने की पूरी संभावना है'.

क्या है इस 'क्लाइमेट शिफ्ट' के पीछे की असली वजह?

मई महीने में मौसम के इस उग्र और अप्रत्याशित रूप को पर्यावरणविद् डॉ. सुरेश चंद अत्री 'क्लाइमेट चेंज' यानी जलवायु परिवर्तन का एक सीधा और खतरनाक संकेत मानते हैं. डॉ. अत्री के मुताबिक, यह कोई सामान्य मौसमी चक्र नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिगड़ते पर्यावरण संतुलन का नतीजा है. डॉ. अत्री ने कहा हिमाचल में जो हम देख रहे हैं, यानी अचानक 5 डिग्री की ठंड से सीधे 35-42 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी. इसे पर्यावरण की भाषा में 'एक्सट्रीम वेदर इवेंट' (Extremely Volatile Weather) कहा जाता है. इसके पीछे मुख्य वजह पहाड़ों में बढ़ता कंक्रीट का जाल, वनों की कटाई और ग्रीनहाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन है. इस वजह से स्थानीय इकोसिस्टम अपना संतुलन खो रहा है'.

क्या करने की है जरूरत?

डॉ. अत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम अब भी नहीं संभले, तो आने वाले सालों में ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा. उन्होंने इसके समाधान के तौर पर तीन मुख्य बातें बताईं. पहाड़ों पर चलने वाले वाहनों और निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण पर तुरंत लगाम लगानी होगी. देवदार और स्थानीय प्रजातियों के पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण करना होगा ताकि पहाड़ों का प्राकृतिक तापमान नियंत्रित रहे. हिमाचल आने वाले पर्यटकों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सीमा तय करनी होगी, ताकि पर्यावरण पर दबाव कम हो सके.

मौसम के इस डबल अटैक (पहले बेमौसम बारिश-ओले और अब अचानक भीषण गर्मी) ने हिमाचल प्रदेश की रीढ़ यानी कृषि और बागवानी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के कृषि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर डॉ. के.डी. शर्मा ने फसलों पर पड़ने वाले इसके विनाशकारी प्रभावों का विस्तृत ब्योरा दिया है. डॉ. के.डी. शर्मा के अनुसार, मई का महीना हिमाचल की मुख्य नकदी फसलों और फलों के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है. इस बार के मौसम ने तीन प्रमुख स्तरों पर नुकसान पहुंचाया है.

मई के महीने में सेब के पेड़ों में फूल आने (Flowering) और छोटे फल बनने (Fruiting) का बेहद नाज़ुक समय होता है. डॉ. शर्मा ने बताया कि मई की शुरुआत में हुई अचानक तेज बारिश और भीषण ओलावृष्टि (Hailstorm) के कारण पेड़ों से फूल समय से पहले झड़ गए. जो छोटे फल बन रहे थे, उन्हें ओलों ने शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया है, इस बेमौसम मार के कारण इस साल सेब की कुल पैदावार में भारी कमी आने की आशंका है, जो बागवानों के लिए बड़ा आर्थिक झटका है.