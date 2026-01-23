ETV Bharat / state

झारखंड के तापमान में उतार चढ़ाव जारी, रांची का न्यूनतम पारा फिर लुढ़का, लापरवाही खड़ी कर सकती है मुसीबत

रांचीः बसंत ने दस्तक दे दी है. धूप निखरने लगी है. हल्की ठंडी हवा ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है. ऐसा लग रहा है कि सर्दी अब विदाई लेने को बेताब है. लेकिन यही सोच लापरवाही का कारण बनकर मुसीबत खड़ी कर सकती है. क्योंकि झारखंड के कई जिलों का न्यूनतम पारा अभी भी सामान्य से नीचे है. लिहाजा, मौसम केंद्र ने ठंड से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है.

न्यूनतम पारा की आंख मिचौली जारी

झारखंड में दिन के वक्त सिहरन वाली सर्दी लगभग खत्म हो गई है. लेकिन न्यूनतम तापमान बरकरार है. पिछले 24 घंटों में रांची में कांके का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. रांची का ओवरऑल न्यूनतम पारा 7.6 डिग्री रहा है. रांची के बाद लोहरदगा, खूंटी, गुमला और हजारीबाग का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है. लोहरदगा में 4.9 डिग्री, खूंटी में 5.2 डिग्री, गुमला में 5.7 डिग्री और हजारीबाग में 5.9 डिग्री रहा है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 6.5 डिग्री, बोकारो में 7.5 डिग्री, सिमडेगा में 8.6 डिग्री, सरायकेला में 8.9 डिग्री, चाईबासा में 9.4 डिग्री, देवघर में 9.4 डिग्री, लातेहार में 9.7 डिग्री और कोडरमा में 9.9 डिग्री है. अन्य जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है.

मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

अधिकतम तापमान में इजाफा

मौसम केंद्र की ओर से 23 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा है. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 30.0 डिग्री चाईबासा में दर्ज हुआ है. दूसरे स्थान पर 29.8 डिग्री के साथ सरायकेला जिला है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 28.3 डिग्री, जमशेदपुर में 28.0 डिग्री, बोकारो में 27.4 डिग्री, देवघर में 27.0 डिग्री, सिमडेगा में 26.9 डिग्री, खूंटी में 26.7 डिग्री, पाकुड़ में 26.6 डिग्री, गुमला में 26.2 डिग्री, लोहरदगा में 25.9 डिग्री, रांची में 25.6 डिग्री, कोडरमा में 25.4 डिग्री और हजारीबाग में 24.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. सिर्फ लातेहार को छोड़कर सभी जिलों का अधिकतम पारा 24.0 डिग्री से ऊपर है. लातेहार में सबसे कम 21.8 डिग्री तापमान रहा है.