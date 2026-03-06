ETV Bharat / state

हिमाचल में सामान्य से 10 डिग्री से ऊपर चला गया पहाड़ों का तापमान, गर्मी से इस बार हाल होगा बेहाल

कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा. मार्च के पहले सप्ताह में ही मई-जून जैसे हालात बन गए.

हिमाचल में बढ़ी गर्मी
हिमाचल में बढ़ी गर्मी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 11:24 AM IST

शिमला: साल 2026 की शुरुआत ही ग्लोबल वार्मिंग के सीधे संकेत देखने को मिल रहे हैं. मौसम परिवर्तन भी साफ साफ नजर आ रहा है. हिमाचल में फरवरी महीने में सामान्य से कम बारिश हुई है. फरवरी का महीना जो आमतौर पर ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, इस बार असामान्य रूप से गर्म रिकॉर्ड किया गया है.

दरअसल इस साल हिमाचलवासियों को सर्दी के मौसम का एहसास ही नहीं हुआ. ज्यादातर समय मौसम शुष्क बना रहा. धूप न खिलने के कारण तापमान उतना नहीं गिर पाया. जनवरी माह में हुई बारिश-बर्फबारी और दिसंबर में कुछ दिनों की हल्की ठंड को छोड़ दिया जाए तो पूरे सीजन में वो हाड़ कंपाने वाली ठंड नहीं पड़ी, जिसके लिए पहाड़ जाने जाते हैं. फरवरी के आखिर तक भी ठंड का असर बेहद कम रहा. कई जगहों पर दिन में गर्मी जैसी स्थिति बनी रही. अभी मार्च के पहले सप्ताह में ही हिमाचल में मई जून जैसे हालात बन गए हैं और तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है.

सामान्य से अधिक रहा तापमान

मौसम विभाग शिमला के जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गुरुवार 5 मार्च 2026 को प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 11 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया. राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10 डिग्री अधिक है. वहीं, सुंदरनगर में 33.3 डिग्री जो सामान्य से 10.3 डिग्री अधिक है. भुंतर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 10.9 डिग्री अधिक है.

इन शहरों में इतना रहा तापमान

इसी तरह धर्मशाला में 29 डिग्री तापमान सामान्य से 8.4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. ऊना में 32.2 डिग्री तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक रहा, जबकि नाहन में 27.8 डिग्री तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया. सोलन में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 9.4 डिग्री अधिक था. मनाली में 25.2 डिग्री तापमान सामान्य से 10.8 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. कांगड़ा में पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 11.1 डिग्री अधिक रहा.

इसी तरह मंडी में 33.6 डिग्री तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया. चंबा में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा है. जुब्बड़हट्टी में 28 डिग्री तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक रहा. सबसे अधिक अधिकतम तापमान नेरी में रिकार्ड किया गया. यहां का तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में -0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से काफी अधिक बना हुआ है. कल्पा में अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 14.8 डिग्री अधिक है. केलांग में 14.8 डिग्री तापमान सामान्य से 12.8 डिग्री अधिक है. मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा. कई स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान में भी कुछ स्थानों पर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि देखी गई है.

कब होगी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा. हालांकि 7, 9 और 10 मार्च को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई गई है. 11 मार्च को भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के साथ-साथ मध्य व निचले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद सप्ताह के शेष दिनों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

