हिमाचल में सामान्य से 10 डिग्री से ऊपर चला गया पहाड़ों का तापमान, गर्मी से इस बार हाल होगा बेहाल

शिमला: साल 2026 की शुरुआत ही ग्लोबल वार्मिंग के सीधे संकेत देखने को मिल रहे हैं. मौसम परिवर्तन भी साफ साफ नजर आ रहा है. हिमाचल में फरवरी महीने में सामान्य से कम बारिश हुई है. फरवरी का महीना जो आमतौर पर ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, इस बार असामान्य रूप से गर्म रिकॉर्ड किया गया है.

दरअसल इस साल हिमाचलवासियों को सर्दी के मौसम का एहसास ही नहीं हुआ. ज्यादातर समय मौसम शुष्क बना रहा. धूप न खिलने के कारण तापमान उतना नहीं गिर पाया. जनवरी माह में हुई बारिश-बर्फबारी और दिसंबर में कुछ दिनों की हल्की ठंड को छोड़ दिया जाए तो पूरे सीजन में वो हाड़ कंपाने वाली ठंड नहीं पड़ी, जिसके लिए पहाड़ जाने जाते हैं. फरवरी के आखिर तक भी ठंड का असर बेहद कम रहा. कई जगहों पर दिन में गर्मी जैसी स्थिति बनी रही. अभी मार्च के पहले सप्ताह में ही हिमाचल में मई जून जैसे हालात बन गए हैं और तापमान सामान्य से अधिक पहुंच गया है.

सामान्य से अधिक रहा तापमान

मौसम विभाग शिमला के जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गुरुवार 5 मार्च 2026 को प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 8 से 11 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया. राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10 डिग्री अधिक है. वहीं, सुंदरनगर में 33.3 डिग्री जो सामान्य से 10.3 डिग्री अधिक है. भुंतर में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 10.9 डिग्री अधिक है.

इन शहरों में इतना रहा तापमान

इसी तरह धर्मशाला में 29 डिग्री तापमान सामान्य से 8.4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. ऊना में 32.2 डिग्री तापमान सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक रहा, जबकि नाहन में 27.8 डिग्री तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया. सोलन में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 9.4 डिग्री अधिक था. मनाली में 25.2 डिग्री तापमान सामान्य से 10.8 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. कांगड़ा में पारा 33 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 11.1 डिग्री अधिक रहा.