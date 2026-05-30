चूरू में लू का टॉर्चर : तापमान 45 डिग्री के पार, हीटवेव के मरीजों से भरे अस्पताल
गर्म हवा के कारण बड़ी संख्या में लोग उल्टी, चक्कर, बुखार, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याओं के साथ राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंच रहे हैं.
Published : May 30, 2026 at 1:53 PM IST
चूरू: भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू के कारण चूरू में आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है. नौतपा के दौरान पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. शहर का तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते लोग हीटवेव की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग उल्टी, चक्कर, बुखार, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याओं के साथ राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंच रहे हैं.
गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजकीय उपजिला अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. अस्पताल में हीटवेव और गर्मी से प्रभावित मरीजों के लिए अलग से बेड तैयार किए गए हैं, ताकि मरीजों को तुरंत उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें. अस्पताल स्टाफ को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी से जुड़े मरीजों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जाए.
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अस्पताल प्रभारी डॉ. चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि इन दिनों अत्यधिक गर्मी और लू के कारण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी, शिकंजी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.
राजकीय उपजिला अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रिया शेखावत ने बताया कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को गर्मी से सबसे ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है. यदि किसी व्यक्ति को तेज चक्कर आना, उल्टी होना, अधिक पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ या बेहोशी जैसी समस्या महसूस हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए.
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