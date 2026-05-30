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चूरू में लू का टॉर्चर : तापमान 45 डिग्री के पार, हीटवेव के मरीजों से भरे अस्पताल

गर्मी के कारण अस्पताल में मरीजों की भीड़ ( Etv Bharat Churu )

चूरू: भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू के कारण चूरू में आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है. नौतपा के दौरान पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. शहर का तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते लोग हीटवेव की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग उल्टी, चक्कर, बुखार, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याओं के साथ राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजकीय उपजिला अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. अस्पताल में हीटवेव और गर्मी से प्रभावित मरीजों के लिए अलग से बेड तैयार किए गए हैं, ताकि मरीजों को तुरंत उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें. अस्पताल स्टाफ को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी से जुड़े मरीजों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जाए. पढ़ें: नौतपा में तपता राजस्थान, पारा 48 डिग्री के पार, आज पश्चिमी विक्षोभ से राहत के आसार