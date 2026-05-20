ETV Bharat / state

गर्मी में 'देसी फ्रिज' भी हुआ महंगा, 500 से 600 रुपये में मिल रहा एक घड़ा

गोपालगंज: जिले में सूरज के तीखे तेवरों और आसमान से बरसती आग के बीच जनजीवन बेहाल है. इस भीषण गर्मी में गले की प्यास बुझाने के लिए लोग अब आधुनिक रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) के बजाय पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक 'देशी फ्रिज' यानी मिट्टी के घड़ों और सुराही की तरफ रुख कर रहे हैं. यही वजह है कि स्थानीय बाजारों में घड़ों की मांग में अचानक भारी उछाल आया है.

मिट्टी के घड़ों के दामों में उछाल: दरअसल बढ़ती मांग और निर्माण लागत में वृद्धि के कारण इस साल घड़ों के दामों में पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है. मिट्टी की कमी, ईंधन के बढ़ते दाम और कुम्हारों की कड़ी मेहनत की वजह से घड़े पहले की अपेक्षा महंगे बिक रहे हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

कितनी है एक घड़े की कीमत?: जहां पिछले साल तक एक सामान्य घड़ा 300 से 400 रुपये में मिल जाता था, वहीं इस साल इसकी कीमत 5 से 6 सौ तक पहुंच गई है. कलात्मक और सुराहीदार घड़ों के दाम इससे भी अधिक हैं. इसके बावजूद, लोग कीमत की परवाह किए बिना अपनी सेहत और सुकून के लिए धड़ल्ले से घड़े खरीद रहे हैं.

"हर साल घड़ा खरीदकर अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल दाम में कुछ बढ़ोतरी है. पिछले बाद 5 सौ में लेकर गए थे. इस साल 600 रुपये में मिल रहा है. इसका पानी बहुत अच्छा लगता है. इसका पानी बहुत मीठा होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है."- गोविंद कुमार, ग्राहक