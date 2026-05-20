ETV Bharat / state

गर्मी में 'देसी फ्रिज' भी हुआ महंगा, 500 से 600 रुपये में मिल रहा एक घड़ा

बिहार में बढ़ते पारे के साथ ही 'देसी फ्रिज' की डिमांड भी बढ़ी है. वहीं इसके दामों में भी उछाल आया है. पढ़ें..

desi fridge
मिट्टी के घड़ों के दामों में उछाल: (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोपालगंज: जिले में सूरज के तीखे तेवरों और आसमान से बरसती आग के बीच जनजीवन बेहाल है. इस भीषण गर्मी में गले की प्यास बुझाने के लिए लोग अब आधुनिक रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) के बजाय पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक 'देशी फ्रिज' यानी मिट्टी के घड़ों और सुराही की तरफ रुख कर रहे हैं. यही वजह है कि स्थानीय बाजारों में घड़ों की मांग में अचानक भारी उछाल आया है.

मिट्टी के घड़ों के दामों में उछाल: दरअसल बढ़ती मांग और निर्माण लागत में वृद्धि के कारण इस साल घड़ों के दामों में पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है. मिट्टी की कमी, ईंधन के बढ़ते दाम और कुम्हारों की कड़ी मेहनत की वजह से घड़े पहले की अपेक्षा महंगे बिक रहे हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

कितनी है एक घड़े की कीमत?: जहां पिछले साल तक एक सामान्य घड़ा 300 से 400 रुपये में मिल जाता था, वहीं इस साल इसकी कीमत 5 से 6 सौ तक पहुंच गई है. कलात्मक और सुराहीदार घड़ों के दाम इससे भी अधिक हैं. इसके बावजूद, लोग कीमत की परवाह किए बिना अपनी सेहत और सुकून के लिए धड़ल्ले से घड़े खरीद रहे हैं.

"हर साल घड़ा खरीदकर अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल दाम में कुछ बढ़ोतरी है. पिछले बाद 5 सौ में लेकर गए थे. इस साल 600 रुपये में मिल रहा है. इसका पानी बहुत अच्छा लगता है. इसका पानी बहुत मीठा होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है."- गोविंद कुमार, ग्राहक

desi fridge
गर्मी में 'देसी फ्रिज' हुआ महंगा (ETV Bharat)

फ्रिज के ठंडे पानी से नुकसान: शहर के मौनिया चौक, थाना चौक और ग्रामीण बाजारों में मिट्टी के बर्तनों की दुकानों पर ग्राहक पहुंच रहे हैं. चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, फ्रिज का अत्यधिक ठंडा पानी पीने से गला खराब होना, जुकाम और पाचन तंत्र में गड़बड़ी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

मटके के पानी के फायदे: इसके विपरीत, मिट्टी के घड़े का पानी स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में वरदान साबित होता है. मिट्टी के घड़े में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण होता है. यह पानी को प्राकृतिक रूप से उतना ही ठंडा करता है जितना शरीर के लिए अनुकूल हो. मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, जो पानी के अम्लीय तत्व को संतुलित करती है.

desi fridge
500 से 600 रुपये में मिल रहा एक घड़ा (ETV Bharat)

मेटाबॉलिज्म होता है बूस्ट: इसके सेवन से एसिडिटी और पेट की समस्याओं से राहत मिलती है. घड़े का पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और यह गले को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है. ग्राहकों का कहना है कि फ्रिज का पानी पीने से वह तृप्ति नहीं मिलती जो मिट्टी के सोंधे पानी से मिलती है. यही कारण है कि इस चिलचिलाती धूप में 'देशी फ्रिज' हर घर की पहली पसंद बन गया है.

ये भी पढ़ें

गर्मी के कारण पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदली, 8वीं तक की कक्षाओं पर 11 बजे के बाद रोक

भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, मानसून आने की तारीख आई सामने

TAGGED:

GOPALGANJ NEWS
गोपालगंज न्यूज़
बिहार में टेंपरेचर
TEMPERATURE IN BIHAR
DESI FRIDGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.