माइनस में पहुंचा 11 शहरों का तापमान, इन जिलों में शीतलहर की संभावना, बारिश-बर्फबारी को लेकर ये है अपडेट

हिमाचल में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई शहरों का तापमान शून्य के नीचे चला गया है.

माइनस में पहुंचा 11 शहरों का तापमान
माइनस में पहुंचा 11 शहरों का तापमान (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 3:36 PM IST

हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का कहर जारी है. कोहरे और शीतलहर के डबल अटैक के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई शहरों का तापमान शू्य के नीचे चला गया है. सुबह शाम पड़ रही ठंड के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है. इन इलाकों में पानी की पाइपलाइनें जमने लगी हैं. हिमाचल के 11 शहरों का तापमान शून्य से नीचे चला गया है. शिमला से भी कम तापमान सुंदनगर, सोलन, ऊना, पालमपुर में दर्ज किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में रिकॉर्ड हुआ. दिन में तेज धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है. शिमला में अधिकतम तापमान 14.2, सुंदरनगर 18.2, नेरी 19.7, सोलन में 19.6 डिग्री, जबकि बजौरा में अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये हिमाचल में सबसे अधिकतम तापमान रहा.

विभिन्न शहरों का न्यूनतम तापमान

शिमला 2.6, सुंदरनगर -0.2, भुंतर -1.0, कल्पा -3.6, धर्मशाला 2.6, ऊना 2.2, नाहन 5.1, पालमपुर 0.5, सोलन -0.5, मनाली -1.1, कांगड़ा 2.0,मंडी 0.8, बिलासपुर 2.5, हमीरपुर 0.8, जुब्बड़हट्टी 5.5, कुफरी 2.1, कुकुमसेरी -10.9, नारकंडा, रिकांगपिओ -0.8, सेऊबाग -2.5, बरठीं -0.3, कसौली 3.8, पांवटा साहिब 5.0, सराहन 4.1, देहरागोपीपुर 5.0, ताबो -7.9, नेरी 5.9, बजौरा -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

धुंध बनी परेशानी

सड़क किनारे खड़े वाहनों पर जमे हुए कोहर की परत साफ देखी जा सकती है. सड़कों पर कोहरे जमने से हादसा का खतरा बढ़ गया है. शिमला सहित कई पर्यटन स्थलों पर भी रात का तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे ठंड बढ़ गई है. बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना में शीतलहर चलने की संभावना है. शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर जैसे निचले जिलों में सुबह के समय धुंध छा रही है. दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई है. मौसम विभाग ने धुंध को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही है, खासकर सुबह-शाम यात्रा करने वालों को कम रफ्तार से गाड़ी चलाने की सलाह दी है.

14 जनवरी तक मौसम साफ

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 14 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना नहीं है. हालांकि तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ेगा. दिन के समय धूप निकलने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह-शाम ठंड और कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है. वहीं, बारिश न होने के कारण किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं.

