माइनस में पहुंचा 11 शहरों का तापमान, इन जिलों में शीतलहर की संभावना, बारिश-बर्फबारी को लेकर ये है अपडेट

हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का कहर जारी है. कोहरे और शीतलहर के डबल अटैक के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई शहरों का तापमान शू्य के नीचे चला गया है. सुबह शाम पड़ रही ठंड के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है. इन इलाकों में पानी की पाइपलाइनें जमने लगी हैं. हिमाचल के 11 शहरों का तापमान शून्य से नीचे चला गया है. शिमला से भी कम तापमान सुंदनगर, सोलन, ऊना, पालमपुर में दर्ज किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में रिकॉर्ड हुआ. दिन में तेज धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है. शिमला में अधिकतम तापमान 14.2, सुंदरनगर 18.2, नेरी 19.7, सोलन में 19.6 डिग्री, जबकि बजौरा में अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये हिमाचल में सबसे अधिकतम तापमान रहा. विभिन्न शहरों का न्यूनतम तापमान शिमला 2.6, सुंदरनगर -0.2, भुंतर -1.0, कल्पा -3.6, धर्मशाला 2.6, ऊना 2.2, नाहन 5.1, पालमपुर 0.5, सोलन -0.5, मनाली -1.1, कांगड़ा 2.0,मंडी 0.8, बिलासपुर 2.5, हमीरपुर 0.8, जुब्बड़हट्टी 5.5, कुफरी 2.1, कुकुमसेरी -10.9, नारकंडा, रिकांगपिओ -0.8, सेऊबाग -2.5, बरठीं -0.3, कसौली 3.8, पांवटा साहिब 5.0, सराहन 4.1, देहरागोपीपुर 5.0, ताबो -7.9, नेरी 5.9, बजौरा -0.5 डिग्री सेल्सियस रहा. धुंध बनी परेशानी