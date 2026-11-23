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जीरो से 3 डिग्री पर आया माउंट आबू का पारा, फिर भी नहीं थमी ठिठुरन, पेड़-पौधों पर जमी बर्फ की परत

माउंट आबू में बर्फ जमी ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन आबूराज (माउंट आबू) में सर्दी का असर लगातार बरकरार है. सोमवार को मौसम के मिजाज में मामूली बदलाव देखने को मिला और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ पारा 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे एक दिन पहले रविवार को यहां न्यूनतम तापमान जीरो डिग्री तक पहुंच गया था. तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी के बावजूद सुबह और देर रात ठिठुरन का दौर जारी है. वहीं, कई इलाकों में अब भी बर्फ की परत जमी हुई दिखाई दे रही है.