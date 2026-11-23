जीरो से 3 डिग्री पर आया माउंट आबू का पारा, फिर भी नहीं थमी ठिठुरन, पेड़-पौधों पर जमी बर्फ की परत
माउंट आबू में कई पर्यटक परिवार और दोस्तों के साथ ठंड के बीच घूमने-फिरने का आनंद लेते दिखाई दिए.
Published : November 23, 2026 at 11:25 AM IST
सिरोही: प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन आबूराज (माउंट आबू) में सर्दी का असर लगातार बरकरार है. सोमवार को मौसम के मिजाज में मामूली बदलाव देखने को मिला और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ पारा 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इससे एक दिन पहले रविवार को यहां न्यूनतम तापमान जीरो डिग्री तक पहुंच गया था. तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी के बावजूद सुबह और देर रात ठिठुरन का दौर जारी है. वहीं, कई इलाकों में अब भी बर्फ की परत जमी हुई दिखाई दे रही है.
सुबह के समय खुले मैदानों, पेड़-पौधों और वाहनों पर जमी बर्फ सर्दी के तीखे तेवरों का एहसास करा रही है. ठंडी हवाओं के चलते लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है. अल सुबह सड़कों पर निकलने वाले लोग ऊनी कपड़ों, जैकेट और गर्म टोपी में नजर आ रहे हैं. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप खिलने से लोगों को कुछ राहत भी मिल रही है.
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पर्यटकों के लिए आकर्षण बना सर्द मौसम: माउंट आबू में सर्दी का यह बदला हुआ मिजाज पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है. वीकेंड पर बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी यहां की सर्द वादियों और बर्फीले नजारों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. सुबह के समय पर्यटक ठंड का अनुभव लेने के साथ प्राकृतिक नजारों को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए. कई पर्यटक परिवार और दोस्तों के साथ ठंड के बीच घूमने-फिरने का आनंद लेते दिखाई दिए.
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गर्म व्यंजनों के साथ बाजारों में रौनक : सर्द मौसम के बीच माउंट आबू के बाजारों में भी अच्छी रौनक देखने को मिली. सुबह-सुबह पर्यटक गर्म चाय, कॉफी और अन्य गर्म व्यंजनों का आनंद लेते नजर आए. ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखे. वहीं, बाजारों में पर्यटकों की आवाजाही से दुकानदारों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी उत्साह नजर आया. कुल मिलाकर तापमान में भले ही मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई हो, लेकिन माउंट आबू में सर्दी का असर अभी भी कायम है. एक ओर स्थानीय लोगों के लिए ठंड परेशानी का सबब बनी हुई है, तो दूसरी ओर यही सर्द मौसम पर्यटकों के लिए पहाड़ों की सैर का यादगार अनुभव बन रहा है.
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