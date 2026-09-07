दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, आज भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में कल रविवार की सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कुल 29.8 मिमी बारिश दर्ज की गई.
Published : September 7, 2026 at 7:41 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बीते कई दिनों से लगातार रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है. दिल्ली में बारिश को लेकर आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग के अनुसार कल रविवार को पूरे दिन बादल छाये रहे और रुक-रुक कर बौछारें व गरज-चमक देखने को मिली. इस दौरान अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5.0 डिग्री सेल्सियस कम रहा और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा.
दिल्ली में कल रविवार की सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कुल 29.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस दौरान सबसे अधिक बारिश पालम में 35.6 मिमी, फिर लोधी रोड में 30.8 मिमी, सफदरजंग में 29.8 मिमी, रिज में 24.2 मिमी, अयानगर में 19.0 मिमी, पूसा में 16 मिमी और राजघाट में 15.6 मिमी दर्ज की गई.
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना है. दिल्ली में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान 33.35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 83, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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