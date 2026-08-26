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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना जताई है.

दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान हुआ कम
दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान हुआ कम (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 8:07 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला. जलभराव के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली. मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा.

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली के आयानगर में सबसे अधिक 101.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं रिज इलाके में भी 100.4 मिमी बारिश हुई. सफदरजंग में 99.1 मिमी और लोधी रोड में 98.3 मिमी बारिश दर्ज की गई.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या फुहारें पड़ने की संभावना जताई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है. दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बुधवार को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. इसके बाद कल गुरुवार को भी दिल्ली-एनसीआर में कमोबेश ऐसी ही मौसमी परिस्थितियां रहने का अनुमान है. इस दिन भी बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 102 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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