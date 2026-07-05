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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, जाने कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

नई दिल्ली: दिल्ली में दो जुलाई को मानसून के पहुंचने के बाद भी झमाझम वर्षा होने का इंतजार है. शनिवार को कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई. इससे पिछले दिन की तुलना में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई.

IMD के अनुसार दिल्ली में कल शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज में 36.4डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा.



आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को राजधानी दिल्ली में शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने आज सुबह या दोपहर के समय गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है. इस दौरान हवा की गति 30-40 किमी/घंटा रहने की संभावना है, जो झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक जा सकती है.