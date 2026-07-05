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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, जाने कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे.

दिल्ली में मानसून से बदला मौसम का मिजाज
दिल्ली में मानसून से बदला मौसम का मिजाज (PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 5, 2026 at 7:21 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में दो जुलाई को मानसून के पहुंचने के बाद भी झमाझम वर्षा होने का इंतजार है. शनिवार को कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हुई. इससे पिछले दिन की तुलना में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई.

IMD के अनुसार दिल्ली में कल शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज में 36.4डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 34.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को राजधानी दिल्ली में शहर का अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग ने आज सुबह या दोपहर के समय गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है. इस दौरान हवा की गति 30-40 किमी/घंटा रहने की संभावना है, जो झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक जा सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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