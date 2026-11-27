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सर्दी का सितम शुरू, यहां 10 डिग्री से नीचे लुढ़का रात का पारा; कड़ाके की ठंड के आसार

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: जनपद में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. दिनोंदिन बढ़ती सर्दी के साथ अब रात का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. पिछले पांच दिनों में ही शहर के तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडे के अनुसार, आने वाले दिनों में रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे रात में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ेगी.

मौसम विशेषज्ञ ने कहा कि अभी दिन में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा. धूप भी निकलेगी, लेकिन सुबह और रात में तापमान कम होने के चलते आमजन को अच्छी खासी सर्दी लगेगी. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शहर में जहां उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार आ रही थीं. वहीं, अब उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे अब पहले दिनों की अपेक्षा अधिक सर्दी लगेगी. वहीं, पहाड़ों से आ रहीं सर्द हवाओं के चलते आमजन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

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