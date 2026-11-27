सर्दी का सितम शुरू, यहां 10 डिग्री से नीचे लुढ़का रात का पारा; कड़ाके की ठंड के आसार
कानपुर में पिछले पांच दिनों में तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:29 PM IST
कानपुर: जनपद में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. दिनोंदिन बढ़ती सर्दी के साथ अब रात का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. पिछले पांच दिनों में ही शहर के तापमान में 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडे के अनुसार, आने वाले दिनों में रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे रात में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ेगी.
मौसम विशेषज्ञ ने कहा कि अभी दिन में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा. धूप भी निकलेगी, लेकिन सुबह और रात में तापमान कम होने के चलते आमजन को अच्छी खासी सर्दी लगेगी. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से शहर में जहां उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार आ रही थीं. वहीं, अब उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे अब पहले दिनों की अपेक्षा अधिक सर्दी लगेगी. वहीं, पहाड़ों से आ रहीं सर्द हवाओं के चलते आमजन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.
कैसा है AQI का हाल?
मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इन दिनों अधिक सर्दी है. साथ ही, रात में आठ से लेकर सुबह 10 बजे तक धुंध छाई रहती है. ऐसे में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच रहा है, जबकि 50 तक अच्छा और 100 तक संतोषजनक माना जाता है. उन्होंने आमजन को सलाह दी है कि सुबह 10 बजे तक अगर बहुत जरूरी काम नहीं है, तो घर से बाहर निकलने से बचें. अगर घर से निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करें.
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