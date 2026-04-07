मौसम में असमान्य परिवर्तन, जोधपुर में हीट वेव के दौर में सर्दी का अहसास
मौसम विभाग की मानें तो अभी 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंचने में समय लगेगा.
Published : April 7, 2026 at 5:29 PM IST
जोधपुर : पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी राजस्थान जहां अप्रैल में तेज और भीषण गर्मी का दौर शुरू होता है, इस बार मौसम में आए बदलाव हीट वेव की जगह ठंडी हवाएं चल रही हैं. न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी नहीं होने से अभी रात को गर्मी का अहसास नहीं हो रहा है. एक सप्ताह से यह सिलसिला चल रहा है. सोमवार रात को मारवाड़ के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के बाद अधिकतम तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट आ गई है. मंगलवार को जोधपुर में दोपहर में 24 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, जबकि आज से पांच साल पहले 6 अप्रैल 2022 को यह 42.2 डिग्री था. इसके बाद से अब तक उतार चढ़ाव ही चल रहा है.
मौसम विभाग की मानें तो अभी 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान पहुंचने में समय लगेगा. इस बदलाव से इस बार अप्रैल का औसत तापमान जो दस साल से 38.7 आस पास रहता है, उसमें भी बदलाव होगा. जयपुर मौसम विभाग के राधेश्याम शर्मा के अनुसार पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान पर बड़ा पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण बीते 24 घंटे में कई जगह पर भारी और मध्यम बारिश हुई है. इससे तापमान में गिरावट आई है. अगले कुछ दिनों में मौसम बदलाव होगा तापमान में बढ़ोतरी होगी.
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पहले सप्ताह में दो बार असमान्य मौसम : सामान्यतः मार्च के बाद पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार 13 मार्च से लगातार सक्रिय है. अप्रैल के पहले सप्ताह में तीन अप्रैल को असमान्य बदलाव से कई जगह पर ओले गिरने से किसानों की फसल को नुकसान हुआ. अब 6 अप्रैल को फिर बारिश हुई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इतने कम अंतराल में लगातार सिस्टम बनना असामान्य है. इसका नुकसान कृषि क्षेत्र को हो रहा है.