बिहार में आज से ठंड का कहर, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा.. 10°C से नीचे होगा तापमान

पटना: बिहार में ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार से राज्य के अधिकांश जिलों में रात का तापमान तेजी से नीचे खिसकेगा. अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना है.

एक अंक में पहुंचेगा रात का पारा: आईएमडी ने चेतावनी दी है कि कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है. पिछले दो-तीन दिनों में पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से कड़ाके की सर्दी लौटने वाली है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट सामान्य से अधिक तेज हो सकती है.

दिन में राहत, रात में सितम: दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान अभी भी 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जिससे दिन में धूप का असर बना रहेगा. हालांकि जैसे ही सूरज ढलेगा, ठिठुरन बढ़ जाएगी. मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा.

बिछेगी कोहरे की मोटी चादर: सुबह के समय कोहरा राज्य के कई हिस्सों में छाया हुआ है. पूर्णिया में सबसे कम विजिबिलिटी 800 मीटर तक दर्ज की गई. सुबह-सुबह सफेद चादर बिछने से वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है. कोहरे के कारण हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है, जिससे सांस की तकलीफ वाले मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.