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हिमाचल में बरसीं राहत की फुहारें, मौसम हुआ खुशनुमा, तापमान गिरने से खुशी से झूमें सैलानी

शिमला: भीषण गर्मी से तप रहे हिमाचल ने आखिरकार राहत की ठंडी सांस ली. शुक्रवार को पहाड़ों पर बरसी फुहारों और शीतल हवाओं ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर हुए बारिश से दिन के तापमान में 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई. वहीं, दूसरी ओर राजधानी शिमला समेत मशहूर पर्यटन स्थलों पर अचानक लौटी ठंडक ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं.

मई के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में मौसम का यह बदला हुआ रंग न केवल स्थानीय लोगों के लिए राहत लेकर आया है. वहीं, पहाड़ों की ओर रुख कर चुके सैलानियों के लिए भी यह किसी सौगात से कम नहीं है.

सुबह तक धूप और गर्म हवाओं से परेशान रहने वाले पर्यटक दोपहर बाद हल्की बारिश, धुंध से ढकी वादियों और ठंडी हवाओं के बीच माल रोड पर टहलते, पहाड़ों की खूबसूरती कैमरों में कैद करते हुए मौसम का आनंद लेते नजर आए. पहाड़ों पर छाए बादलों और हरियाली से निखरे नजारों ने पर्यटन स्थलों की रौनक को और बढ़ा दिया है. मौसम में आए इस बदलाव से पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है.

हमीरपुर में सबसे अधिक गिरा तापमान

पहाड़ों पर बदले मौसम के मिजाज ने पूरे हिमाचल में ठंडक घोल दी है. मैदानों से लेकर ऊंची चोटियों तक बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है. कई जिलों में अचानक बदले मौसम ने तापमान को तेजी से नीचे ला दिया, जिससे मई के महीने में भी लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा. राजधानी शिमला समेत हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सोलन के कई इलाकों में हुई बारिश की फुहारों ने मौसम को पूरी तरह सुहावना बना दिया. सबसे ज्यादा असर हमीरपुर में देखने को मिला, जहां तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. वहीं, कल्पा में 11 डिग्री, शिमला में 9 डिग्री तथा ताबो और बिलासपुर में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

घूमने का आ रहा बहुत मजा