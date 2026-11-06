यूपी में लुढ़का पारा: हरदोई में कड़ाके की सर्दी शुरू, गोरखपुर-देवरिया में रातें सर्द
उत्तर प्रदेश में बढ़ी गुलाबी सर्दी, सहारनपुर में घने कोहरे से विजिबिलिटी 350 मीटर तक गिरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 10:27 AM IST
लखनऊ: पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान 'अर्णव' की वजह से यूपी में पिछले दिनों भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद से मौसम में परिवर्तन होना शुरू हुआ और अब धीरे-धीरे गुलाबी सर्दी में इजाफा होने लगा है, साथ ही सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में भी वृद्धि हो रही है. फिलहाल आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा.
पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी के दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहा, इस दौरान दिन के समय आसमान साफ होने से तेज धूप खिली. वहीं रात के तापमान में कमी हुई है. रात की ठंडक में इजाफा हो रहा है, पिछले 24 घंटे के दौरान गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और उनके आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई.
पश्चिमी-पूर्वी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर पड़ने वाला कोहरा और घना हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सबसे कम न्यूनतम दृश्यता सहारनपुर जिले में 350 मीटर रिकॉर्ड की गई.
लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म जिला: गुरुवार को यूपी का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण यूपी के दोनों संभागों में मौसम ड्राई बना हुआ है. सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा तो दिन में आसमान साफ है. रात के ठंडक में इजाफा हुआ है, आने वाले 6-7 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा.
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