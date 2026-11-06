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यूपी में लुढ़का पारा: हरदोई में कड़ाके की सर्दी शुरू, गोरखपुर-देवरिया में रातें सर्द

यूपी के तापमान में हुई गिरावट, हरदोई में न्यूनतम टेंपरेचर पहुंचा 13.5 डिग्री सेल्सियस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान 'अर्णव' की वजह से यूपी में पिछले दिनों भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद से मौसम में परिवर्तन होना शुरू हुआ और अब धीरे-धीरे गुलाबी सर्दी में इजाफा होने लगा है, साथ ही सुबह-शाम के समय पड़ने वाले कोहरे में भी वृद्धि हो रही है. फिलहाल आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा.

यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD) पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी के दोनों संभागों में मौसम ड्राई रहा, इस दौरान दिन के समय आसमान साफ होने से तेज धूप खिली. वहीं रात के तापमान में कमी हुई है. रात की ठंडक में इजाफा हो रहा है, पिछले 24 घंटे के दौरान गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और उनके आसपास के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई.