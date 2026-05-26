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झारखंड के आसमान से बरस रही है आग, डाल्टनगंज का पारा 45 डिग्री के पार, कुछ इलाकों में मौसम के करवट लेने के आसार

रांची: झारखंड इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहा है. राज्य के कई जिलों में सूरज के तेवर इतने तल्ख हैं कि लोगों का दिन में घर से निकलना मुश्किल हो गया है. रांची स्थित मौसम केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कई शहरों का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच गया है.

राज्य के 10 जिलों में प्रचंड गर्मी

पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा गर्मी पलामू प्रमंडल में रिकॉर्ड हुई है. डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा है. जमशेदपुर में पारा 41.6 डिग्री, चाईबासा में 42 डिग्री, सरायकेला में 43 डिग्री और बोकारो थर्मल में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. देवघर में 40.3 डिग्री, गुमला में 40.3 डिग्री, हजारीबाग में 41.1 डिग्री और लोहरदगा में 40.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. इस हिसाब से कुल 10 जिलों का अधिकतम पारा 40 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच चुका है.

IMD द्वारा जारी तापमान के आंकड़े (Etv Bharat)

रांची में भीषण गर्मी के चलते जीना हुआ मुहाल

राजधानी रांची का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है. रांची शहर में गर्मी लगातार बढ़ रही है. कांके में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. वहीं हिंदपीढ़ी में 39.8 डिग्री और एयरपोर्ट इलाके में 39.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है. गर्म हवाओं और तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. मंगलवार को रांची में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आने वाले दो दिनों में दो से तीन डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना है.

IMD द्वारा जारी मौसम का पूर्वानुमान (Etv Bharat)

इन इलाकों में हीटवेव की संभावना