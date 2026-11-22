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तेलुगु समाज का छत्तीसगढ़ के विकास में रहा महत्वपूर्ण योगदान: विष्णु देव साय

तेलुगु समाज ( ETV Bharat )

रायपुर: देवेंद्र नगर के श्री बालाजी विद्या मंदिर में 11वें तेलुगु कांफ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया. तेलुगु कांफ्रेंस में सीएम विष्णु देव साय सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में तेलुगु समाज ने बड़ा योगदान दिया है. तेलुगु समाज ने छत्तीसगढ़ की समृद्धि में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया. अपने परिश्रम और प्रतिभा के दम पर छत्तीसगढ़ के विकास को महत्वपूर्ण ऊंचाइयों में लेकर गए.

ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2026 11वें ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद सीएम विष्णु देव साय ने कहा, ''छत्तीसगढ़ और तेलुगु समाज के बीच दशकों पुराना आत्मीय संबंध है. तेलुगु समाज ने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए छत्तीसगढ़ को भी अपनी कर्मभूमि बनाया है. प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में समाज की सक्रिय भागीदारी हमारी विविधता में एकता की भावना को और मजबूत करती है. भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सांस्कृतिक विविधता है और विभिन्न भाषाओं एवं परंपराओं का यही सुंदर संगम हमारी राष्ट्रीय एकता की शक्ति है.''