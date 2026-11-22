तेलुगु समाज का छत्तीसगढ़ के विकास में रहा महत्वपूर्ण योगदान: विष्णु देव साय
रायपुर में 11वें ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस में सीएम विष्णु देव साय शामिल हुए. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 9:57 AM IST
रायपुर: देवेंद्र नगर के श्री बालाजी विद्या मंदिर में 11वें तेलुगु कांफ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया. तेलुगु कांफ्रेंस में सीएम विष्णु देव साय सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में तेलुगु समाज ने बड़ा योगदान दिया है. तेलुगु समाज ने छत्तीसगढ़ की समृद्धि में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया. अपने परिश्रम और प्रतिभा के दम पर छत्तीसगढ़ के विकास को महत्वपूर्ण ऊंचाइयों में लेकर गए.
ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस 2026
11वें ऑल इंडिया तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद सीएम विष्णु देव साय ने कहा, ''छत्तीसगढ़ और तेलुगु समाज के बीच दशकों पुराना आत्मीय संबंध है. तेलुगु समाज ने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सहेजते हुए छत्तीसगढ़ को भी अपनी कर्मभूमि बनाया है. प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में समाज की सक्रिय भागीदारी हमारी विविधता में एकता की भावना को और मजबूत करती है. भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सांस्कृतिक विविधता है और विभिन्न भाषाओं एवं परंपराओं का यही सुंदर संगम हमारी राष्ट्रीय एकता की शक्ति है.''
आंध्रा एसोसिएशन की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आंध्रा एसोसिएशन की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की भी विशेष तौर पर सराहना की. सीएम ने कहा, ''5 दशकों का यह सफर केवल एक संगठन की उपलब्धियों का इतिहास नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता, सांस्कृतिक संरक्षण और सेवा भावना का प्रेरणादायी उदाहरण है. आंध्रा एसोसिएशन ने समाज को एक सूत्र में जोड़ने के साथ नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.''
तेलुगु समाज के लोग अपनी मेहनत, अनुशासन और उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं. छत्तीसगढ़ में व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में समाज की उल्लेखनीय उपस्थिति है. भिलाई स्टील प्लांट जैसे प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान में भी तेलुगु समाज से जुड़े इंजीनियरों, प्रबंधकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. समाज की इस कर्मठता और सक्रिय भागीदारी से प्रदेश के औद्योगिक विकास को निरंतर मजबूती मिली है: विष्णु देव साय, सीएम
भारतमाला परियोजना का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा, ''छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच बेहतर सड़क संपर्क दोनों राज्यों के विकास की नई संभावनाओं को साकार करेगा. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर से विशाखापत्तनम तक विकसित किए जा रहे सड़क मार्ग से आवागमन अधिक सुगम होगा. यात्रा के समय और दूरी में कमी आने के साथ माल परिवहन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. इससे दोनों राज्यों के बीच आर्थिक संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे.''
अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करना प्रत्येक समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले समाज के लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने, अनुभव साझा करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करते हैं. सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आंध्रा एसोसिएशन के पदाधिकारियों और समाज के सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं: विष्णु देव साय, सीएम
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए
सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के बैरमपुर से आए रिंग डांस समूह, श्री बालाजी विद्या मंदिर के विद्यार्थियों तथा अन्य कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए.
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