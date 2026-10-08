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तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा, किसी तरह का भ्रम न रखें : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

सीएम विष्णुदेव साय ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक के नाम परिवर्तन को लेकर उत्पन्न भ्रम को स्पष्ट करते हुए कहा है कि तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा है. न तो चौक के नाम में कोई परिवर्तन किया जा रहा है और न ही उसके मूल स्वरूप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है. मुख्यमंत्री ने दुर्ग रवाना होने से पहले मीडिया से बात की.

सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में 38 स्थानों पर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के तहत विकसित किए जाने की घोषणा की गई है. इनमें रायपुर का तेलीबांधा चौक भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए. तेलीबांधा चौक का नाम यथावत रहेगा, इसे केवल ‘सेवा ज्योति संकल्प’ की भावना के अनुरूप विकसित किया जाएगा.