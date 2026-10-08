तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा, किसी तरह का भ्रम न रखें : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री ने कहा - न चौक का नाम बदल रहे हैं, न उसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ की जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 1:40 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक के नाम परिवर्तन को लेकर उत्पन्न भ्रम को स्पष्ट करते हुए कहा है कि तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा है. न तो चौक के नाम में कोई परिवर्तन किया जा रहा है और न ही उसके मूल स्वरूप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है. मुख्यमंत्री ने दुर्ग रवाना होने से पहले मीडिया से बात की.
सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में 38 स्थानों पर ‘सेवा ज्योति संकल्प चौक’ के तहत विकसित किए जाने की घोषणा की गई है. इनमें रायपुर का तेलीबांधा चौक भी शामिल है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए. तेलीबांधा चौक का नाम यथावत रहेगा, इसे केवल ‘सेवा ज्योति संकल्प’ की भावना के अनुरूप विकसित किया जाएगा.
तेलीबांधा चौक सेवा ज्योति संकल्प के रूप में होगा विकास, नहीं बदलेगा नाम
तेलीबांधा चौक का कोई नाम परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी में न रहें। वहाँ केवल सेवा ज्योति संकल्प के रूप में विकास कार्य किया जाएगा। चौक का न तो नाम बदला जा रहा है और न ही उसमें कोई छेड़छाड़ की जा रही है। https://t.co/ePO317537B— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 8, 2026
साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में भी इसे ‘सेवा संकल्प अभियान’ के रूप में मनाया जा रहा है.
महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त होगी जारी, दुर्ग जिले को मिलेंगी विकास कार्यों की सौगात
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि दुर्ग में आज ‘सेवा सेतु’ कार्यक्रम में प्रदेश की माताओं-बहनों के लिए संचालित महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की सभी माताओं-बहनों को शुभकामनाएं दीं. सीएम ने कहा कि दुर्ग जिले को इस अवसर पर विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों की सौगात भी मिलेगी. उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और जनकल्याण की भावना के साथ राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है.