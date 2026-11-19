ग्वालियर के फर्स्ट फेज TMZ में आए 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
TMZ के पहले फेज में 3611 करोड़ रुपए के आए निवेश प्रस्ताव, सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूसरे चरण की लॉन्चिंग की. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:58 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आकार ले रहा टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन, टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है. इस जोन का पहला चरण हाउसफुल होने के बाद अब इसके दूसरे चरण की शुरूआत हो गई है. केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को दूसरे चरण की शुरूआत की. इसके लिए 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है.
भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इवेंस्टर्स समिट में 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट सौंपे गए. इसमें एक निवेशक मध्य प्रदेश का जबकि 24 दूसरे राज्यों के हैं. टीएमजेड के पहले चरण में निवेशकों द्वारा 3611 करोड़ का निवेश किया जा रहा है और इससे 15 हजार 259 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा.
सिंधिया बोले- 2030 तक हम करेंगे विश्व का नेतृत्व
कार्यक्रम को संबाधित करते हुए केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "पिछले 12 सालों में दूरसंचार के मामले में की गई क्रांति दुनिया के लिए मिसाल है. भारत पहले 4G के मामले में दुनिया से पीछे था, लेकिन 5G में हम विश्व के साथ चले और 2030 तक 6G में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा. इस दिशा में भारत अभी से पेटेंट हासिल कर रहा है. सिंधिया ने कहा कि देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रहा है."
2014 से पहले देश में सिर्फ 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, यह संख्या 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो चुकी है. इंटरनेट कनेक्शन भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ पहुंच चुके हैं. देश में 4G कनेक्टिविटी 99 फीसदी गांवो और सभी जिलों तक पहुंच चुकी है. देश में 50 करोड़ उपभोक्ता 5G उपयोग करते हैं. देश में 6G इंटरनेट सुविधा के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा.
टीएमजेड के दूसरे चरण में क्या होगा
- टीएमजेड को एक कम्पलीट पैकेज के रूप में तैयार किया गया, इसमें कंपोनेंट, कनेक्टिविटी, कोर सिस्टम, वायरलेस से लेकर टेस्टिंग और निर्यात तक का सिस्टम तैयार किया गया है.
- टीएमजेड के पहले चरण में 170 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिसके लिए 25 निवेशकों का चयन किया गया, जबकि इसके लिए 50 आवेदन मिले थे.
- टीएमजेड के दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है.
- टीएमजेड में 493 करोड़ की लागत से विश्वस्तरीय टेस्टिंग अधोसंरचना तैयार की जा रही है. इसमें 2 लैब में 8 टेस्टिंग डोमेन रहेंगे.
- टीएमजेड के पहले चरण में 1800 करोड़ के सालाना निर्यात की उम्मीद है. इससे 500 करोड़ का सालाना जीएसटी कलेक्शन होगा.
- टीएमजेड के पहला चरण पूरा होने से इंजीनियर, रिसर्च, क्वालिटी और मैनेजर जैसे 3 हजार से ज्यादा रोजगार तैयार होंगे.
- इसके अलावा 45 हजार से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा हो गई है. देश में डेटा की कीमत भी 270 रुपए प्रति जीबी से कम होकर 8.5 रुपए प्रति जीबी रह गई है. ग्वालियर में टीएमजेड को लेकर कहा कि ग्वालियर में औद्योगिक विरासर 150 साल पुरानी है. उनके पूर्वज माधव महाराज ने ग्वालियर में अधोसंरचना का विकास किया था."
मुख्यमंत्री बोले- एमपी मतलब मेगा प्रोजेक्ट, मोर प्रॉफिट
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 13 दिसंबर को प्रदेश सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. इन 1000 दिनों में राज्य सरकार ने 432 दिन सिर्फ उद्योग और निवेश पर ही काम किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमजेड के मामले में जुलाई में एमओयू हुआ था और सिर्फ 4 माह में ही इसके पहले चरण का काम पूरा हो गया और अब इसके दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है. दूसरे चरण में 450 एकड़ में काम किया जाएगा. इसके लिए 500 करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त होगा. टीएमजेड के लिए अभी तक 700 एकड़ से ज्यादा के लिए प्रस्ताव मिल चुके हैं.
राज्य सरकार द्वारा यहां 1 रुपए प्रीमियम पर भूमि उपलबध कराई जा रही है. 1 रुपए स्क्वायर मीटर सालाना लीज रेंट 30 सालों तक, 100 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी की राहत दी जा रही है. इसके अलावा 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है. सीएम ने कहा कि सरकार ने उद्योग की राह आसान करने के लिए 2700 से ज्यादा नियमों की जटिलताओं और 925 गैरजरूरी कानून खत्म किए हैं. इससे प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ 11 फीसदी से ज्यादा और औद्योगिक विकास दर 24 फीसदी से ज्यादा पहुंच गई है.