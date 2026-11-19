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ग्वालियर के फर्स्ट फेज TMZ में आए 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 15 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार

भोपाल में TMZ के पहले फेज की शुरुआत ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आकार ले रहा टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन, टेलीकॉम सेक्टर का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है. इस जोन का पहला चरण हाउसफुल होने के बाद अब इसके दूसरे चरण की शुरूआत हो गई है. केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को दूसरे चरण की शुरूआत की. इसके लिए 450 एकड़ भूमि आवंटित की गई है.

भोपाल के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इवेंस्टर्स समिट में 25 निवेशकों को लेटर ऑफ इंटेंट सौंपे गए. इसमें एक निवेशक मध्य प्रदेश का जबकि 24 दूसरे राज्यों के हैं. टीएमजेड के पहले चरण में निवेशकों द्वारा 3611 करोड़ का निवेश किया जा रहा है और इससे 15 हजार 259 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा.

भोपाल में TMZ के पहले फेज की शुरुआत (ETV Bharat) सिंधिया बोले- 2030 तक हम करेंगे विश्व का नेतृत्व कार्यक्रम को संबाधित करते हुए केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "पिछले 12 सालों में दूरसंचार के मामले में की गई क्रांति दुनिया के लिए मिसाल है. भारत पहले 4G के मामले में दुनिया से पीछे था, लेकिन 5G में हम विश्व के साथ चले और 2030 तक 6G में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा. इस दिशा में भारत अभी से पेटेंट हासिल कर रहा है. सिंधिया ने कहा कि देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रहा है." बुंदेलखंड की बदलेगी तकदीर! 2 हजार करोड़ के निवेश से 5 हजार को मिलेगा रोजगार 2014 से पहले देश में सिर्फ 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे, यह संख्या 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो चुकी है. इंटरनेट कनेक्शन भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ पहुंच चुके हैं. देश में 4G कनेक्टिविटी 99 फीसदी गांवो और सभी जिलों तक पहुंच चुकी है. देश में 50 करोड़ उपभोक्ता 5G उपयोग करते हैं. देश में 6G इंटरनेट सुविधा के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा.