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IIT पटना में तेलंगाना के छात्र की मौत, फेयरवेल लेने के लिए आया था कैंपस

IIT पटना में तेलंगाना के छात्र की मौत हो गयी. वह मुंबई से फेयरवेल फंक्शन के लिए आया था, इसी दौरान उसकी मौत हो गयी.

Telangana Student Died At IIT Patna Campus
IIT पटना में तेलंगाना के छात्र की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 9, 2026 at 1:24 PM IST

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पटना: राजधानी पटना के बिहटा स्थित आईआईटी परिसर में शनिवार को एक युवक की मौत हो गयी. संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक युवक की पहचान हर्षित पटनायक के रूप में हुई है, जो तेलंगाना का रहने वाला है. इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन की टीम और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है.

आईआईटी परिसर में मिला शव: जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह आईआईटी परिसर में बॉयज हॉस्टल के बगल के मैदान में लोगों ने एक युवक का शव देखा. इसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई. स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, मौत कैसे हुई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

दुर्घटना की आशंका: लोगों ने बताया कि कल शाम को बारिश हुई और तेज हवा चली थी, जिसके कारण परिसर में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और बिजली के तार भी गिरे हुए हैं. संभावना जताई जा रही है कि युवक सुबह अपने हॉस्टल से टहलने या खेलने निकला था और उसी दौरान यह हादसा हुआ. हालांकि, अभी तक आईआईटी प्रशासन के किसी अधिकारी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

Telangana Student Died At IIT Patna Campus
IIT पटना कैंपस (ETV Bharat)

छानबीन में जुटी पुलिस: इधर घटना की पुष्टि करते हुए पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी प्रशासन के द्वारा जानकारी मिली कि परिसर में एक युवक का शव मिला है. जिसके बाद पुलिस की टीम और FSL टीम मौके पर पहुंची है. युवक की मौत कैसे हुई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

"युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. यह घटना कैसे हुई और युवक की मौत कैसे हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पायी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का खुलासा हो सकता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है." -भानु प्रताप सिंह, सिटी एसपी, पटना पश्चिम

Telangana Student Died At IIT Patna Campus
IIT पटना अमहारा थाना (ETV Bharat)

फेयरवेल कार्यक्रम में आया था छात्र: मृतक छात्र हर्षित पटनायक आईआईटी पटना में बीटेक चौथे सत्र का छात्र था. फिलहाल वह मुंबई IIM से MBA की डिग्री कर रहा था. कुछ दिन पहले ही वह अपने फेयरवेल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आईआईटी पटना परिसर पहुंचा था. सुबह में वह अपने कलाम हॉस्टल परिसर में ही टहल रहा था तभी अचानक उसकी मौत हो गई. हालांकि मौत कैसे हुई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

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