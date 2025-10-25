ETV Bharat / state

अलवर लाई गईं तेलंगाना की पुंगनूर नस्ल की गायें बनीं आकर्षण का केंद्र, PM निवास में भी इन गायों का संवर्धन

छोटी कद-काठी, सफेद और भूरे रंग की तेलंगाना की पुंगनूर नस्ल की गायों को अलवर लाया गया है. पढ़िए...

ये हैं तेलंगाना की पुंगनूर नस्ल की गाय
ये हैं तेलंगाना की पुंगनूर नस्ल की गाय (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 6:32 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: देश भर में गोपालन को बढ़ावा देने की बातें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन शहरीकरण के चलते जगह उपलब्ध नहीं होने से लोगों के लिए गायों को पालना आसान नहीं रह गया. इसी समस्या का हल है पुंगनूर नस्ल की गाय. अपनी छोटी कद-काठी और मात्र 27 इंच ऊंचाई होने से इस नस्ल की गायों का शहरों में पालन आसान है.

सनातन संस्कृति में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए अलवर के वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर में पुंगनूर नस्ल की गाय की एक जोड़ी (बछड़ा व बछड़ी) लाई गई हैं, जो दर्शनार्थियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अपने निवास पर दुर्लभ प्रजाति पुंगनूर नस्ल की गायों का पालन कर इसके संवर्धन का संदेश दे चुके हैं.

पुंगनूर नस्ल की गायें बनी आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat Alwar)

अलवर के वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर के महंत सुदर्शनाचार्य ने बताया कि पुंगनूर नस्ल की गायों का एक जोड़ा अलवर लाया गया है. यह गायों का जोड़ा तेलगांना प्रदेश के पुंगनूर क्षेत्र से लाया गया है. पुंगनूर नस्ल गाय की विशेषता है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 27 इंच होती है. छोटी कद-काठी होने के कारण इसका पालन छोटी सी जगह में संभव है. उन्होंने बताया कि मंदिर में लाई गई गायों की ऊंचाई अभी 18 इंच है. इनका नामकरण राधा कृष्ण के नाम पर किया गया है. उन्होंने बताया कि लोगों को गोपालन का संदेश देने के लिए पुंगनूर नस्ल की गायों को अलवर लाया गया है.

पुंगनूर नस्ल की गाय की खासियत
पुंगनूर नस्ल की गाय की खासियत (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. देसी गौवंश के प्रति अजमेर में एक परिवार का अनूठा प्रेम, घर में बच्चों की तरह कर रहे पालन-पोषण

तेलगांना में कर रहे संरक्षण : महंत सुदर्शनाचार्य ने बताया कि तेलंगाना प्रदेश के राजमहेन्द्री जिले के पुंगनूर क्षेत्र के करीब 20 किलोमीटर में कई लोगों की ओर से पुंगनूर नस्ल की गायों का संरक्षण किया जा रहा है. वहीं से इस प्रजाति की गायों के जोड़े को अलवर लाया गया है. पुंगनूर नस्ल की गायों की कीमत 2 से 10 लाख रुपए तक रहती है. दुर्लभ प्रजाति की यह गाय सभी तरह का चारा खाती है. कद काठी व कम ऊंचाई की होने के कारण यह कम भोजन करती है और एक समय में दो से ढाई लीटर दूध देती हैं.

वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर
वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. राजस्थान बनेगा दुग्ध उत्पादन में देश का नंबर वन राज्य, गिर गायों के नस्ल सुधार को लेकर पशुपालन विभाग की बड़ी पहल

गायों को देखने उमड़े श्रद्धालु : महंत सुदर्शनाचार्य ने बताया कि इस दुर्लभ नस्ल की एक जोड़ी गाय तेलंगाना से 48 घंटे की लंबी यात्रा तय करने के बाद अलवर पहुंचीं. इन गायों को देखने के लिए स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. लोगों ने पहली बार इस अनोखी गाय को देखा. इन गायों की जोड़ी को विशेष धार्मिक अनुष्ठान के बाद गोशाला में रखा गया है.

छोटी कद-काठी से घर में पालना आसान
छोटी कद-काठी से घर में पालना आसान (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. यहां गायों को दौड़ा कर लगाया जाता है बरसात का अनुमान, जानिए परंपरा

शहरों में पुंगनूर नस्ल की गाय पालना आसान : महंत सुदर्शनाचार्य ने बताया कि पुंगनूर गाय को घर व कमरों में पाल सकते हैं. तीन दिन पहले मंदिर में लाई गई इस नस्ल की गायों की जोड़ी टाइल्स वाले कमरे में भी आराम से रहती हैं. मंदिर के सेवादारों से इस कदर घुल मिल गई कि उनके साथ खेलती हैं व दौड़ लगाती हैं. उन्होंने बताया कि इस नस्ल की गायों को शहरों में पालना आसान है. लोग अपने घरों में इसे आसानी से पाल कर पुंगनूर नस्ल गायों के संवर्धन में योगदान दे सकते हैं.

मंदिर के महंत के साथ खेलती गायें
मंदिर के महंत के साथ खेलती गायें (ETV Bharat Alwar)

साधारण व अन्य नस्लों की गायें कद-काठी में बड़ी व ज्यादा ऊंचाई की होने के कारण उन्हें पालने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है. शहरों में इतनी जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके लोग गोपालन की चाह रखने के बाद भी गाय नहीं पाल सकते.

TAGGED:

TELANGANA PUNGANUR BREED OF COWS
PUNGANUR BREED COWS IN ALWAR
तेलंगाना की पुंगनूर नस्ल की गाय
VENKATESH BALAJI DIVYA DHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कुरनूल बस अग्निकांडः इन मौतों का जिम्मेवार कौन? कायदे-कानून को ताक पर रखकर चलायी जा रही थी बस

पाकिस्तान में टमाटर ₹600, अदरक ₹750 किलो बिक रहा , जानिए क्या है वजह?

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

गीजर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, जानें कितने लीटर का गीजर आपके परिवार के लिए रहेगा परफेक्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.