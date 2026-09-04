तेलंगाना पुलिस ने बगहा से 4 को दबोचा, 3 को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद ले गई
हत्या की कोशिश मामले में हैदराबाद पुलिस ने बगहा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बगहा से दिलीप की रिपोर्ट
Published : September 4, 2026 at 12:01 AM IST
बेतिया: बिहार के बगहा में तेलंगाना पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से एक पिस्टल, मैगजिन और जिंदा कारतूस बरामद किया गया. हैदराबाद पुलिस को हत्या की कोशिश के मामले में आरोपियों की तलाश थी.
तेलंगाना पुलिस ने बगहा से 4 आरोपी पकड़े
बगहा एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ''2 सितंबर 2026 को हैदराबाद के नाचारम पुलिस स्टेशन में केस संख्या 437/26 (हत्या की कोशिश) के अनुसंधान और उद्भेदन के लिए बगहा पहुंची थी. एसपी के आदेश पर SDPO बगहा निहार भूषण के नेतृत्व में विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई. टीम में बगहा और चौतरवा थानाध्यक्ष, जिला आसूचना इकाई व सशस्त्र बल शामिल थे.''
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पिस्टल-कारतूस बरामद
इस बीच बगहा पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की. इस दौरान टीम को आशीष कुमार निवासी नवकाटोला बड़गांव थाना बगहा, संदीप महाजन, संदीप कुमार और शशि कुमार, निवासी थाना चौतरवा को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से एक 7.65 एमएम पिस्टल, तीन मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस बरामद किया.
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर नाचाराम पुलिस स्टेशन एरिया में एक युवक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था. जिसके बाद बदमाशों ने पहले से घात लगाकर शख्स पर गोली चला दी. लेकिन निशाना चूक गया, जिससे वो (जिसे मारना था) बच निकला. इसके बाद नाचाराम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.
कैसे आरिपियों तक पहुंची तेलंगाना पुलिस?
एसपी ने बताया कि, जांच में टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्धों का कनेक्शन पश्चिम चंपारण में मिला, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस ने बगहा पुलिस से संपर्क किया.
''तीन आरोपियों को कानूनी औपचारिकता पूरी करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर तेलंगाना पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि एक आरोपी आशीष कुमार को न्यायिक हिरासत में बगहा जेल भेज दिया गया.'' - राजेश कुमार, एसपी, बगहा
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