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तेलंगाना पुलिस ने बगहा से 4 को दबोचा, 3 को ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद ले गई

तेलंगाना पुलिस ने बगहा से 4 आरोपी को पकड़ा ( ETV Bharat )