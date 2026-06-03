तेलंगाना की राधिका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काट रहीं अफसरों के चक्कर, तीन महीने पहले विंध्याचल में हुआ था हादसा
दर्शन कर लौटते समय खाई में गिर गई थी कार, पति अवशाली अंजनेल्यू की हो गई थी मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 7:44 PM IST
मिर्जापुर : करीब तीन माह पहले फरवरी में विंध्याचल दर्शन के लिए आया तेलंगाना का परिवार हादसे का शिकार हो गया था. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. हादसे के बाद मृतक का परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. पीड़ित परिवार ने डीएम को ज्ञापन देकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग की है. परिवार का कहना है कि वे कई बार मिर्जापुर आ चुके हैं, मगर उन्हें इधर से उधर भेजा जा रहा है.
बता दें कि तेलंगाना में संगा रेड्डी जनपद की रहने वालीं अवशाली राधिका अपने पति अवशाली अंजनेल्यू के साथ फरवरी माह में विंध्याचल दर्शन के लिए आई थीं. परिजनों के मुताबिक, 14 फरवरी को विंध्याचल दर्शन कर लौटते समय कार खाई में गिर गई थी. इस हादसे में कार सवार सभी को चोटें आईं थीं. घायलों को विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, अवशाली अंजनेल्यू की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, परिजन बेहतर इलाज के लिए उन्हें वाराणसी ले जाने लगे. 15 फरवरी की रात करीब 2:30 बजे अवशाली अंजनेल्यू की रास्ते में मौत हो गई.
परिजनों ने बताया कि उन्होंने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया. इसके बाद अवशाली अंजनेल्यू की पत्नी राधिका पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं. वे लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. अंजनेल्यू ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपा है. परिजन जनार्दन ने बताया कि, तेलंगाना से तीसरी बार आया हूं. यहां के अधिकारी यहां से वहां दौड़ा रहे हैं.
वहीं, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है. इसके लिए एक हलफनामा बनवाकर कार्यालय में उपलब्ध करवाना होगा. फिर कार्रवाई करवाते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा दिया जाएगा.
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