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तेलंगाना की राधिका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काट रहीं अफसरों के चक्कर, तीन महीने पहले विंध्याचल में हुआ था हादसा

मिर्जापुर : करीब तीन माह पहले फरवरी में विंध्याचल दर्शन के लिए आया तेलंगाना का परिवार हादसे का शिकार हो गया था. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. हादसे के बाद मृतक का परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. पीड़ित परिवार ने डीएम को ज्ञापन देकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग की है. परिवार का कहना है कि वे कई बार मिर्जापुर आ चुके हैं, मगर उन्हें इधर से उधर भेजा जा रहा है.

मिर्जापुर में परेशान तेलंगाना का परिवार. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि तेलंगाना में संगा रेड्डी जनपद की रहने वालीं अवशाली राधिका अपने पति अवशाली अंजनेल्यू के साथ फरवरी माह में विंध्याचल दर्शन के लिए आई थीं. परिजनों के मुताबिक, 14 फरवरी को विंध्याचल दर्शन कर लौटते समय कार खाई में गिर गई थी. इस हादसे में कार सवार सभी को चोटें आईं थीं. घायलों को विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, अवशाली अंजनेल्यू की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया. हालांकि, परिजन बेहतर इलाज के लिए उन्हें वाराणसी ले जाने लगे. 15 फरवरी की रात करीब 2:30 बजे अवशाली अंजनेल्यू की रास्ते में मौत हो गई.