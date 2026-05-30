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राज्यसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, जानें क्या हुआ फैसला

सीएम हेमंत सोरेन, तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू, ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में दो राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) कांग्रेस के साथ मिलकर अपना उम्मीदवार उतारेगा. झामुमो के साथ समझौते के लिए कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का को विशेष ऑब्जर्वर बनाकर रांची भेजा.

तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता और उपनेता के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके घर पर मिले. लगातार दूसरे दिन तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की.

झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू का बयान (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री के साथ आज हुई मीटिंग की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के डिप्टी सीएम से मुलाकात की. इस मीटिंग के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि गठबंधन दोनों राज्यसभा सीटें कैसे जीत सकता है.

के. राजू ने कहा कि तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री से मीटिंग के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी वादा किया कि वह एक-दो दिन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से राज्यसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू ने मीडिया वालों के एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कैंडिडेट का फैसला सीएम हेमंत सोरेन नहीं बल्कि हाईकमान करेगा. के. राजू इस सवाल का जवाब देने से बचते दिखे कि क्या मुख्यमंत्री दो दिन की बातचीत के दौरान कांग्रेस को दो में से एक राज्यसभा सीट देने पर सहमत हुए.