राज्यसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, जानें क्या हुआ फैसला
तेलंगाना के डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की.
Published : May 30, 2026 at 8:26 PM IST
रांची: झारखंड में दो राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होनी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) कांग्रेस के साथ मिलकर अपना उम्मीदवार उतारेगा. झामुमो के साथ समझौते के लिए कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का को विशेष ऑब्जर्वर बनाकर रांची भेजा.
तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता और उपनेता के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके घर पर मिले. लगातार दूसरे दिन तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की.
मुख्यमंत्री के साथ आज हुई मीटिंग की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के डिप्टी सीएम से मुलाकात की. इस मीटिंग के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने साफ कहा कि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि गठबंधन दोनों राज्यसभा सीटें कैसे जीत सकता है.
के. राजू ने कहा कि तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री से मीटिंग के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी वादा किया कि वह एक-दो दिन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से राज्यसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे.
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू ने मीडिया वालों के एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कैंडिडेट का फैसला सीएम हेमंत सोरेन नहीं बल्कि हाईकमान करेगा. के. राजू इस सवाल का जवाब देने से बचते दिखे कि क्या मुख्यमंत्री दो दिन की बातचीत के दौरान कांग्रेस को दो में से एक राज्यसभा सीट देने पर सहमत हुए.
गौरतलब हो कि सीएम हेमंत सोरेन ने अभी यह नहीं बताया है कि क्या झामुमो अपनी सहयोगी कांग्रेस के लिए कोई सीट छोड़ेगा या नहीं. यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में पहले से ही राज्यसभा चुनाव को लेकर अटकलें तेज हैं. इस बीच, नई खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करेंगे.
वहीं आज मुख्यमंत्री से दोबारा मिलने के बाद तेलंगाना के डिप्टी सीएम अपने राज्य लौट गए, वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में झारखंड कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की पहली मीटिंग की. इस मीटिंग में उन्होंने राज्य में आने वाले तीन-लेवल के पंचायत चुनाव को मजबूती से लड़ने पर चर्चा की. इस मीटिंग के दौरान के. राजू ने कहा कि पिछले निकाय चुनावों में हुई गलतियों को सुधारना होगा और पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू करनी होगी.
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