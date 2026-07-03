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तेलंगाना के CS संजय जाजू का मध्य प्रदेश कनेक्शन, कभी IIT छोड़ भोपाल को चुना था

संजय जाजू का मध्य प्रदेश के देवास और भोपाल से है गहरा नाता ( Source: Sanjay Jaju X handle )