कड़ाके की ठंड में धुंध बनी मौत! महाकाल दर्शन करने आए तेलंगाना के 3 युवकों की मौत

उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए आए तेलंगाना के युवकों का एक्सीडेंट, तीन की मौत, महाकाल दर्शन के बाद जा रहे थे अयोध्या.

TELANGANA 3 YOUTH DIED IN UJJAIN
महाकाल दर्शन करने आए तेलंगाना के 3 युवकों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने उज्जैन आ रहे तेलंगाना के दोस्तों का ग्रुप का एक्सीडेंट का शिकार हो गया. युवकों का वाहन एक पाइप से लोडेड ट्राले से टकरा गया. हादसा इतना भीषण था कि युवकों का तूफान वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कार में सवार अन्य युवक घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि ये युवक महाकाल मंदिर दर्शन करने के बाद अयोध्या के लिए जा रहे थे, उसी दौरान हादसा हुआ.

उज्जैन में ट्राला में जा घुसा तूफान, तेलंगाना के 3 युवकों की मौत

जानकारी के मुताबिक हादसा अल सुबह हुआ है. शहर के थाना नागझिरि क्षेत्र स्थित गांव चंदेसरा के पास एक्सीडेंट हुआ. हादसे की सबसे बड़ी वजह कड़ाके की ठंड के बीच धुंध को माना जा रहा है. तेज रफ्तार चारपहिया वाहन के ड्राइवर को संभवतः ट्राला दिखाई नहीं दिया और तूफान वाहन ट्राले के पीछे जा घुसा. घायलों का कहना है ट्राला चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, जिससे हमारी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पीछे से जा घुसी. मामले में एएसपी गुरु प्रसाद पराशर ने कहा "धार्मिक यात्रा पर निकले तेलंगाना के युवकों में से 3 की सड़क हादसे में मौत हुई है. युवकों के पास तूफान (टेम्पो ट्रैक्स) वाहन था, जो बीच रास्ते पाइप से लोडेड ट्राले में जा घुसा.

मामले में प्रशासन ने दी जानकारी (ETV Bharat)

घायलों का इलाज कराया जा रहा है. जिनकी मौत हुई उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा. परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है. वहीं ट्राला चालक के खिलाफ घायलों की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है. ड्राइवर की तलाश में जुटे हैं."

TELANGANA 3 YOUTH VISIT MAHAKAL
पुलिस ने दर्ज किया मामला (ETV Bharat)

कौन है घायल और मृतक

शासकीय चरक भवन के आरएमओ चिन्मय चिंचोलेकर ने बताया "सड़क हादसे में घायल और मृतकों को सुबह सुबह अस्पताल लाया गया था, लगभग 11 लोग थे. हादसे में तेलंगाना के नरसिम्हा पिता बालचंद्रणा उम्र 20 वर्ष, जगगन्नाथ पिता वेंकटेश उम्र 26 वर्ष निवासी कर्नाटक डोंगरामपुर, शिवा कुमार पिता एलप्पा गंभीर अवस्था मे लाए गए थे.

शिवा को इंदौर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं नरसिम्हा और जगगन्नाथ की उज्जैन में ही मौत हुई है. घायलों में केबी नरसिम्हा, रामप्पा, मलेश अरतिद, काशप्पा व अन्य हैं. सभी घायलों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है."

संपादक की पसंद

